https://tr.sputniknews.com/20220808/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-nihai-metne-ulasmak-icin-beklentimiz-kararlilik-ve-ciddiyet-1059675279.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nihai metne ulaşmak için beklentimiz; kararlılık ve ciddiyet

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nihai metne ulaşmak için beklentimiz; kararlılık ve ciddiyet

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi ve gerekli nihai anlaşmaya ulaşmak için tüm tarafların "kararlılık ve... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T23:05+0300

2022-08-08T23:05+0300

2022-08-08T23:06+0300

dünya

hüseyin emir abdullahiyan

iran

ab

nükleer

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050544329_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_663c8a865c6bf0f153dfd83489b5a476.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesine göre, Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell telefon görüşmesinde Viyana'da sona eren görüşmeleri değerlendirdi.Abdullahiyan, "İran müzakere heyeti anlaşmaya varmak için irade ve ciddiyetiyle Viyana'daki görüşmelere katıldılar. Kalan sorunları çözmek için yapıcı fikirler sundular. Beklentimiz, anlaşmanın nihai metnine ulaşmak için tüm tarafların kararlılık ve ciddiyet göstermeleridir" dedi.Çabalarından dolayı Borrell'den övgüyle söz eden Abdullahiyan, "Nihai anlaşma, İran ulusunun hak ve çıkarlarını güvence altına almalı ve yaptırımların etkili ve istikrarlı bir şekilde kaldırılmasını garanti etmelidir" ifadelerini kullandı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell konuşmasında Viyana'daki son müzakerelerde nispi bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.Borrell, şunları söyledi:Yaklaşık 5 aylık aranın ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 Ağustos'ta başlayan müzakerelerin sona erdiği belirtiliyor. Heyetlerin görüşmelerin sonucunu değerlendirme amacıyla ülkelerine döndükleri ifade ediliyor.İran ile nükleer müzakerelerİran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyordu.Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyordu.Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran yönetimi ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.Taraflar son olarak Mart 2022’de toplanmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşmelerin Doha'da sürdürülmesine karar verilmişti. 29 Haziran'da yapılan görüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı açıklanmıştı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hüseyin emir abdullahiyan, iran, ab, nükleer, josep borrell