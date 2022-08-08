https://tr.sputniknews.com/20220808/istanbulda-tadilat-sirasinda-balkonun-cokmesi-sonucu-bir-isci-hayatini-kaybetti-1059653705.html

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T13:58+0300

2022-08-08T13:58+0300

2022-08-08T13:58+0300

yaşam

istanbul

işçi

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İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.İlçede bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

istanbul

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istanbul, işçi