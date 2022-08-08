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İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T13:58+0300
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yaşam
istanbul
işçi
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İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.İlçede bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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istanbul, işçi

İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti

13:58 08.08.2022
© AAİstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da tadilat sırasında balkonun çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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İstanbul'da feci bir olay yaşandı. Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi yaşamını yitirdi
İstanbul Bağcılar'da tadilat esnasında balkonun çökmesi sonucu ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçede bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı sırasında çökme meydana geldi.
Bu sırada balkonda çalışan işçi Hüseyin Efe (53) aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Hüseyin Efe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sokak trafiğe kapatıldı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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