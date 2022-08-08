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İtalya'da su seviyesi düşen nehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
İtalya'da su seviyesi düşen nehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
İtalya'da kuraklık sebebiyle su seviyesi düşen Po nehrinin yatağında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü şekilde imha edildi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T03:11+0300
2022-08-08T03:11+0300
dünya
italya
kuraklık
bomba yüklü araç
nehir
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İtalya'nın en büyük ırmağı Po'da yaşanan kuraklık nehir yatağında, İkinci Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılmış ve patlamamış bir bombanın bulunmasına yol açtı.Po'nun Mantova kentine yakın Borgo Virgilio kasabasından geçen kısmında 25 Temmuz'da balıkçılar tarafından tespit edilen bomba için İtalya ordusunun bomba uzmanları tarafından operasyon düzenlendi.Operasyon sırasında bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi güvenlik sebebiyle tahliye edilirken, bölgedeki demiryolu trafiği bir süreliğine durduruldu. Daha sonra bomba kontrollü şekilde imha edildi. Bombanın ABD yapımı olduğu belirtildi.Po'nun yine Mantova vilayetinden geçen kısmında geçen mart ayında da suların çekilmesiyle Nazilerden kalma bir zırhlı araç bulunmuştu.İtalya'da hükümet, son 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan Po nehrinin geçtiği yerler için geçen ay kuraklıkla mücadeleye yönelik olağanüstü hal ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220806/italya-ve-portekizde-hava-sicakliklari-rekor-duzeylere-ulasti-1059576843.html
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italya, kuraklık, bomba yüklü araç, nehir

İtalya'da su seviyesi düşen nehirde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

03:11 08.08.2022
© REUTERS / ArşivAlmanya - bomba imha
Almanya - bomba imha - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© REUTERS / Arşiv
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İtalya'da kuraklık sebebiyle su seviyesi düşen Po nehrinin yatağında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü şekilde imha edildi.
İtalya'nın en büyük ırmağı Po'da yaşanan kuraklık nehir yatağında, İkinci Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılmış ve patlamamış bir bombanın bulunmasına yol açtı.
Po'nun Mantova kentine yakın Borgo Virgilio kasabasından geçen kısmında 25 Temmuz'da balıkçılar tarafından tespit edilen bomba için İtalya ordusunun bomba uzmanları tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi güvenlik sebebiyle tahliye edilirken, bölgedeki demiryolu trafiği bir süreliğine durduruldu. Daha sonra bomba kontrollü şekilde imha edildi. Bombanın ABD yapımı olduğu belirtildi.
Po'nun yine Mantova vilayetinden geçen kısmında geçen mart ayında da suların çekilmesiyle Nazilerden kalma bir zırhlı araç bulunmuştu.
İtalya'da hükümet, son 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan Po nehrinin geçtiği yerler için geçen ay kuraklıkla mücadeleye yönelik olağanüstü hal ilan etmişti.
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