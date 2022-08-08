https://tr.sputniknews.com/20220808/kabilde-bombali-saldirilari-onleme-gerekcesiyle-gsm-hizmeti-durduruldu-1059669429.html

Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu

Kabil'de bombalı saldırıları önleme gerekçesiyle GSM hizmeti durduruldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de son günlerde muharrem ayı anmaları dolayısıyla bir araya gelen Şiilere yönelik terör örgütü DEAŞ saldırılarının ardından şehrin... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T21:14+0300

2022-08-08T21:14+0300

2022-08-08T21:14+0300

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Kabil'de yaşayanlar gün boyu cep telefonlarından internete ulaşamazken arama dahi yapamadı.Afganistan Telekomünikasyon Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu kararın son günlerde meydana gelen bombalı saldırıların muhatabı olan Şiiler olmak üzere tüm vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı ifade edildi.Yaklaşık 15 saatlik kesintinin ardından GSM şirketleri, kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başladı.Kabil'in bazı bölgelerinde ise söz konusu kesinti dün başladı.Afgan basınına konuşan birçok Kabil sakini, kesinti nedeniyle aileleri ile iletişime geçemediklerini ve işlerinin aksadığını aktardı.Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunca (UNAMA) yapılan açıklamada, Kabil'de Şiilere yönelik DEAŞ saldırıları kınanırken Taliban'ın sivillerin güvenliğini sağlaması gerektiği kaydedildi.IŞİD son günlerde Şiileri hedef aldıSon günlerde, Kabil'de yaşayan Afgan Şiiler, muharrem ayı anmaları nedeniyle bir araya gelirken terör örgütü IŞİD'in kanlı saldırılarına maruz kaldı.Kabil'in Şii mahallelerinde cuma, cumartesi ve pazar günleri bombalı saldırılar meydana geldi.Saldırılarda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

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