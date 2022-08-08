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Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı
Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı
Denizli’de oynanan TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nde Horozkentspor-Sultanlarspor maçı sonrası futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar arasında kavga... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T11:30+0300
2022-08-08T11:30+0300
türkiye
kavga
futbol
maç
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Denizli’de TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında Akkonak Stadı’nda karşılaşan Horozkentspor-Sultanlarspor maçında, Horozkentspor’un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Akkonak Stadı’nda oynanan ve futbolseverlerin yanı sıra Denizli Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman ve Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da izlediği Kadınlar U15 Ligi, Sultanlarspor-Horozkentspor maçının normal süresi 1-0 Horozkentspor’un üstünlüğü ile sona erdi.Tekme ve küfürler havada uçuştuMaç bitiminde Horozkentspor’a şampiyonluk, Sultanlarspor’a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında tartışma ile başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüyerek arbede yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu.Kupa töreni iptal edildiSahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ve takviye kuvvet gelmesi ile son buldu. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/amator-lig-futbolculari-elleriyle-gozlerini-kapatarak-hakemleri-protesto-etti-1054370335.html
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kavga, futbol, maç

Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı

11:30 08.08.2022
© İHAKadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı
Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Denizli’de oynanan TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nde Horozkentspor-Sultanlarspor maçı sonrası futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar arasında kavga çıktı.
Denizli’de TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında Akkonak Stadı’nda karşılaşan Horozkentspor-Sultanlarspor maçında, Horozkentspor’un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Akkonak Stadı’nda oynanan ve futbolseverlerin yanı sıra Denizli Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman ve Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da izlediği Kadınlar U15 Ligi, Sultanlarspor-Horozkentspor maçının normal süresi 1-0 Horozkentspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Tekme ve küfürler havada uçuştu

Maç bitiminde Horozkentspor’a şampiyonluk, Sultanlarspor’a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında tartışma ile başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüyerek arbede yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu.

Kupa töreni iptal edildi

Sahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ve takviye kuvvet gelmesi ile son buldu. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi.
Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
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