https://tr.sputniknews.com/20220808/kadin-futbolcular-arasinda-kavga-cikti-antrenor-ve-yoneticiler-de-katildi-1059644439.html

Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı

Kadın futbolcular arasında kavga çıktı: Antrenör ve yöneticiler de katıldı

Denizli’de oynanan TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nde Horozkentspor-Sultanlarspor maçı sonrası futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar arasında kavga... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T11:30+0300

2022-08-08T11:30+0300

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türkiye

kavga

futbol

maç

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Denizli’de TFF Kadınlar U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nin son maçında Akkonak Stadı’nda karşılaşan Horozkentspor-Sultanlarspor maçında, Horozkentspor’un şampiyonluğu ile sona eren Kadınlar U15 Ligi yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Akkonak Stadı’nda oynanan ve futbolseverlerin yanı sıra Denizli Gençlik Spor Müdürü Ömer İlman ve Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya’nın da izlediği Kadınlar U15 Ligi, Sultanlarspor-Horozkentspor maçının normal süresi 1-0 Horozkentspor’un üstünlüğü ile sona erdi.Tekme ve küfürler havada uçuştuMaç bitiminde Horozkentspor’a şampiyonluk, Sultanlarspor’a ikincilik kupası verilmesi için hazırlık yapılırken saha içerisinde taraftarlar arasında tartışma ile başlayan olay, daha sonrası sporcu, antrenör ve yöneticilerin de katılımıyla büyüyerek arbede yaşandı. Taraflar birbirlerine saldırırken, tekme ve küfürler havada uçuştu.Kupa töreni iptal edildiSahadaki olaylara, güvenlik için statta bulunan polis ekipleri müdahale etti. İstenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı kavga, emniyet güçlerinin müdahalesi ve takviye kuvvet gelmesi ile son buldu. Takımlar güçlükle sakinleştirilirken, Sultanlarspor sahadan çekilme ve kupa törenine katılmama kararı aldı. Olayların büyümesi üzerine kupa ve madalya töreni ise iptal edildi.

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