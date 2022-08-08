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https://tr.sputniknews.com/20220808/kazida-kemikleri-bulundu-25-yil-sonra-cinayete-kurban-gittikleri-anlasildi-1059636050.html
Kazıda kemikleri bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı
Kazıda kemikleri bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı
Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan biri kadın iki kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
türkiye
kemik
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Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde daha önce kayıp olarak bildirilen kişilerin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarı sonrası, savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müstakil evde kazı çalışması başlatmıştı. Ekiplerin olayla ilgili kazı çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Gün boyu devam eden çalışmalar iş makinası yardımı ve arkeologlar eşliğinde devam etti. Evin bahçesinde arama yapan ekipler, bir kişiye ait kemikler buldu. Kararan hava nedeniyle ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Kazı çalışmalarının bugün devam edeceği öğrenildi.
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kahramanmaraş, kemik, ceset

Kazıda kemikleri bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

05:18 08.08.2022 (güncellendi: 05:19 08.08.2022)
© İHAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan biri kadın iki kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri bulmak için kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmalarında üzerinde çürümüş kadın elbiselerinin olduğu kemikler bulundu.
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesindeki su kuyusuna atılan kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi'nde daha önce kayıp olarak bildirilen kişilerin öldürülerek bir su kuyusuna atıldığı ihbarı sonrası, savcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müstakil evde kazı çalışması başlatmıştı.
Ekiplerin olayla ilgili kazı çalışmaları akşam saatlerine kadar devam etti. Gün boyu devam eden çalışmalar iş makinası yardımı ve arkeologlar eşliğinde devam etti.
Evin bahçesinde arama yapan ekipler, bir kişiye ait kemikler buldu. Kararan hava nedeniyle ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Kazı çalışmalarının bugün devam edeceği öğrenildi.
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