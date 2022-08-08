https://tr.sputniknews.com/20220808/kpssde-yeni-tarih-belli-oldu-1059660963.html
KPSS'de yeni tarih belli oldu
KPSS'de yeni tarih belli oldu
KPSS'de yeni tarih belli oldu. İlk sınav 18 Eylül'de, 2. oturum 24-25 Eylül'de yapılacak. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T16:37+0300
2022-08-08T16:37+0300
2022-08-08T17:09+0300
türkiye
kpss
ösym
sınav
iptal
takvim
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ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220808/nedim-sener-kpss-skandali-feto-temizligindeki-zafiyetin-sonucu-1059654999.html
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kpss, ösym, sınav, iptal, takvim
KPSS'de yeni tarih belli oldu
16:37 08.08.2022 (güncellendi: 17:09 08.08.2022) Abone ol
KPSS'de yeni tarih belli oldu. İlk sınav 18 Eylül'de, 2. oturum 24-25 Eylül'de yapılacak.
ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı.
2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.