https://tr.sputniknews.com/20220808/kredi-kartinda-kismi-odeme-yapanlar-20-milyona-ulasti-1059637122.html

Kredi kartında kısmi ödeme yapanlar 20 milyona ulaştı

Kredi kartında kısmi ödeme yapanlar 20 milyona ulaştı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarlarında dahi kredi kartı... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T07:47+0300

2022-08-08T07:47+0300

2022-08-08T07:47+0300

ekonomi

kredi kartı

borç

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Haziran ayından beri her ay farklı bir konuda kamuoyu araştırmaları yayımlayan Tüketici Birliği Federasyonu'nun temmuz ayı raporu ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlığını taşıyor. Araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 33’ü kredi kart hesap özetinin tamamını ödeyemiyor. Borcunu öteleyen tüketiciler 20 milyonu bulurken üç aydır bu sayıda artış yaşanıyor.Geçen ay yapılan araştırma sonuçlarını değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi. Bu sonuç, kredi kartı harcamalarının büyük oranda tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında konunun ele alınacağı duyurulmuş, ancak toplantı sonrası açıklama yapılmamıştır” dedi. 'Takip süresi uzatılsın, borç yapılandırılsın'Acil önlem uyarısı yapan Deniz, aksi takdirde yasal takipte olan 750 bin tüketiciye, milyonlarca kişinin eklenmesinin kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. Deniz, yasal takip süresinin 90 günden salgın dönemindeki gibi 180 güne veya daha fazla süreye çıkarılması, yasal takibe düşen kredi kartı borçlarının yanı sıra hesap özeti kısmi olarak ödenerek ötelenen borçlara da yapılandırma olanağı getirilmesi çağrısı yaptı.

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kredi kartı, borç