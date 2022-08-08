Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220808/kubadaki-petrol-tesisinde-1-yakit-tanki-daha-patladi-3-yarali-1059675755.html
Küba’daki petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı
Küba’daki petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı
Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:18+0300
2022-08-08T23:18+0300
dünya
küba
petrol
tesis
patlama
ölü
yaralı
havana
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059676053_0:106:3073:1834_1920x0_80_0_0_e7801f969d40cd0c1905783ae2b14a27.jpg
Küba’nın batısında yer alan Matanzas şehrinde bir sanayi bölgesindeki ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, günlerdir süren mücadeleye rağmen kontrol altına alınamadı. Her biri 50 bin ton kapasiteli 8 ayrı yakıt tankının bulunduğu depolama tesisinde daha önce 2 tankın patlamasının ardından bugün 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Son patlama nedeniyle çevredeki bazı sanayi tesislerinin ve bölgedeki çalılık alanların zarar gördüğü bildirildi. Sanayi bölgesinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.Matanzas Valisi Mario Sabines Lorenzo, son patlamanın tesislerdeki yangında sızan yakıtla birlikte alevlerin 3’üncü tanka ulaşması nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, tesisteki facianın boyutunun daha da arttığını belirtti.Patlamada 3 kişinin yaralandığı aktarılırken, geçtiğimiz cuma gününden bu yana 120’den fazla kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. 16 itfaiyecinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.Dumanlar Havana’ya ulaştıYangın nedeniyle çıkan dumanın yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki başkent Havana’ya ulaştığı aktarıldı. Matanzas şehrindeki akaryakıt depolama tesisinde yaşanan yangınla mücadeleye denizden su taşıyan birkaç askeri helikopterin havadan desteğiyle devam ediliyor. Facia sebebiyle Küba’ya destek olan Venezuela ülkeye 35 personel, Meksika ise endüstriyel yangınla mücadelede tecrübeli 76 personel gönderdi.
https://tr.sputniknews.com/20220807/kubada-petrol-tesisine-dusen-yildirim-dev-bir-yangina-neden-oldu-1-olu-120-yarali-1059607659.html
küba
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059676053_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_db82c7954eb6371099aca89fc0953bcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küba, petrol, tesis, patlama, ölü, yaralı, havana

Küba’daki petrol tesisinde 1 yakıt tankı daha patladı: 3 yaralı

23:18 08.08.2022
© EPA / Ernesto MastrascusaKüba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© EPA / Ernesto Mastrascusa
Abone olTelegram
Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın devam ederken, 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Küba’nın batısında yer alan Matanzas şehrinde bir sanayi bölgesindeki ham petrol depolama tesisinde 5 Ağustos’ta yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, günlerdir süren mücadeleye rağmen kontrol altına alınamadı.
Her biri 50 bin ton kapasiteli 8 ayrı yakıt tankının bulunduğu depolama tesisinde daha önce 2 tankın patlamasının ardından bugün 1 yakıt tankında daha patlama meydana geldi.
Son patlama nedeniyle çevredeki bazı sanayi tesislerinin ve bölgedeki çalılık alanların zarar gördüğü bildirildi. Sanayi bölgesinin yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayan 4 binden fazla kişi ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
Matanzas Valisi Mario Sabines Lorenzo, son patlamanın tesislerdeki yangında sızan yakıtla birlikte alevlerin 3’üncü tanka ulaşması nedeniyle meydana geldiğini ifade ederek, tesisteki facianın boyutunun daha da arttığını belirtti.
Patlamada 3 kişinin yaralandığı aktarılırken, geçtiğimiz cuma gününden bu yana 120’den fazla kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. 16 itfaiyecinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Dumanlar Havana’ya ulaştı

Yangın nedeniyle çıkan dumanın yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki başkent Havana’ya ulaştığı aktarıldı. Matanzas şehrindeki akaryakıt depolama tesisinde yaşanan yangınla mücadeleye denizden su taşıyan birkaç askeri helikopterin havadan desteğiyle devam ediliyor.
Facia sebebiyle Küba’ya destek olan Venezuela ülkeye 35 personel, Meksika ise endüstriyel yangınla mücadelede tecrübeli 76 personel gönderdi.
Küba'da bir petrol depolama tesisine yıldırım düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2022
DÜNYA
Küba'da petrol tesisine düşen yıldırım, dev bir yangına neden oldu: 1 ölü, 120 yaralı
Dün, 04:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала