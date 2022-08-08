https://tr.sputniknews.com/20220808/lgsde-ikinci-nakil-sonuclari-aciklandi-ogrencilerin-yuzde-976si-istedigi-okula-yerlesti-1059638399.html

LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı: Öğrencilerin yüzde 97.6'sı istediği okula yerleşti

LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı: Öğrencilerin yüzde 97.6'sı istediği okula yerleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T08:59+0300

2022-08-08T08:59+0300

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Bakan Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97’ye yükseldiğini hatırlattı.İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6’sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

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lgs, mahmut özer, lise, sınav