https://tr.sputniknews.com/20220808/lukasenko-polonyayi-ukrayna-ve-belarusu-isgal-etmeye-calismakla-sucladi-1059664322.html

Lukaşenko, Polonya’yı Ukrayna ve Belarus’u işgal etmeye çalışmakla suçladı

Lukaşenko, Polonya’yı Ukrayna ve Belarus’u işgal etmeye çalışmakla suçladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya yönetimini Belarus’u ve Ukrayna’nın bir parçasını topraklarına katmaya çalışmakla suçladı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T18:53+0300

2022-08-08T18:53+0300

2022-08-08T18:53+0300

ukrayna krizi

belarus

polonya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056125600_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_3420b05262a4be44113e925a9c8930e5.jpg

Lukaşenko, Miorskiy Metalürji Fabrikası ziyareti sırasında, “Onlar (Polonya) şimdiden Ukrayna’nın bir kısmını koparmaya hazır. Belarus’u da tümüyle yutmaya hazırlar. Başaramayacaklar. Bunlar dalkavuk. Orada bugün konuşacak kimse yok” ifadesini kullandı.Polonya’nın, Belarus’a yönelik en agresif ülke olarak nitelendiren Lukaşnko, “Neden bilmiyorum. Ülkemizde etnik Polonyalılar yaşıyor, normal insanlar. İyi de çalışıyorlar. Tek tük deli var, ama bu delilerden Belaruslular arasında da yeterince var. Normal biçimde yaşayıp çalışmak mümkün. Neleri eksik? Liderlerinin sahip olduğu destek oranı yüzde 30’un altında” diye konuştu.Lukaşenko, “Onlar, Amerikan atına binip Avrupa’yı dolaşıyorlar. Almanlar onlardan artık nefret ediyor, ama sabrediyorlar. Neden? Çünkü Amerikalılar onlara destek veriyor” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20200917/belarus-polonya-litvanya-ve-ukrayna-ile-sinirlarini-kapatacak-1042869208.html

belarus

polonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, polonya, ukrayna