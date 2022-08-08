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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/lukasenko-polonyayi-ukrayna-ve-belarusu-isgal-etmeye-calismakla-sucladi-1059664322.html
Lukaşenko, Polonya’yı Ukrayna ve Belarus’u işgal etmeye çalışmakla suçladı
Lukaşenko, Polonya’yı Ukrayna ve Belarus’u işgal etmeye çalışmakla suçladı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya yönetimini Belarus’u ve Ukrayna’nın bir parçasını topraklarına katmaya çalışmakla suçladı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T18:53+0300
2022-08-08T18:53+0300
ukrayna krizi
belarus
polonya
ukrayna
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Lukaşenko, Miorskiy Metalürji Fabrikası ziyareti sırasında, “Onlar (Polonya) şimdiden Ukrayna’nın bir kısmını koparmaya hazır. Belarus’u da tümüyle yutmaya hazırlar. Başaramayacaklar. Bunlar dalkavuk. Orada bugün konuşacak kimse yok” ifadesini kullandı.Polonya’nın, Belarus’a yönelik en agresif ülke olarak nitelendiren Lukaşnko, “Neden bilmiyorum. Ülkemizde etnik Polonyalılar yaşıyor, normal insanlar. İyi de çalışıyorlar. Tek tük deli var, ama bu delilerden Belaruslular arasında da yeterince var. Normal biçimde yaşayıp çalışmak mümkün. Neleri eksik? Liderlerinin sahip olduğu destek oranı yüzde 30’un altında” diye konuştu.Lukaşenko, “Onlar, Amerikan atına binip Avrupa’yı dolaşıyorlar. Almanlar onlardan artık nefret ediyor, ama sabrediyorlar. Neden? Çünkü Amerikalılar onlara destek veriyor” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20200917/belarus-polonya-litvanya-ve-ukrayna-ile-sinirlarini-kapatacak-1042869208.html
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belarus, polonya, ukrayna

Lukaşenko, Polonya’yı Ukrayna ve Belarus’u işgal etmeye çalışmakla suçladı

18:53 08.08.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya yönetimini Belarus’u ve Ukrayna’nın bir parçasını topraklarına katmaya çalışmakla suçladı.
Lukaşenko, Miorskiy Metalürji Fabrikası ziyareti sırasında, “Onlar (Polonya) şimdiden Ukrayna’nın bir kısmını koparmaya hazır. Belarus’u da tümüyle yutmaya hazırlar. Başaramayacaklar. Bunlar dalkavuk. Orada bugün konuşacak kimse yok” ifadesini kullandı.
Polonya’nın, Belarus’a yönelik en agresif ülke olarak nitelendiren Lukaşnko, “Neden bilmiyorum. Ülkemizde etnik Polonyalılar yaşıyor, normal insanlar. İyi de çalışıyorlar. Tek tük deli var, ama bu delilerden Belaruslular arasında da yeterince var. Normal biçimde yaşayıp çalışmak mümkün. Neleri eksik? Liderlerinin sahip olduğu destek oranı yüzde 30’un altında” diye konuştu.
Lukaşenko, “Onlar, Amerikan atına binip Avrupa’yı dolaşıyorlar. Almanlar onlardan artık nefret ediyor, ama sabrediyorlar. Neden? Çünkü Amerikalılar onlara destek veriyor” diye ekledi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2020
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