https://tr.sputniknews.com/20220808/mahkemeden-ev-kredisi-icin-alinan-calisma-bedeli-tutari-ile-ilgili-emsal-karar-1059658512.html

Mahkemeden ev kredisi için alınan 'çalışma bedeli tutarı' ile ilgili emsal karar

Mahkemeden ev kredisi için alınan 'çalışma bedeli tutarı' ile ilgili emsal karar

Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, özel şirketlerin ev kredisi verirken vatandaşlardan aldığı ‘çalışma bedeli tutarı’ ile ilgili emsal bir karar verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T15:56+0300

2022-08-08T15:56+0300

2022-08-08T16:06+0300

özel

görüş

ev

kredi

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Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, ev almak için özel şirketlerden kredi çeken vatandaşlardan ‘çalışma bedeli tutarı’ adı altında alınan ücret ile ilgili emsal bir karar verdi. Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Org. Paz. Ve Tic. Aş. Diyarbakır Şubesi’nden 120 bin lira kredi için sözleşme imzalayan bir vatandaştan çalışma bedeli adı altında 14.280 lira ücret talep edildi. Ücretin 8.800 lirasını veren vatandaş söz konusu ücret yüksek geldiği için avukatıyla birlikte Diyarbakır İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruyor. Heyet, çalışma bedeli tutarı adı altında alınan 14.280 liranın tümünün iadesine karar verdi. Heyetin bu kararına karşı şirket konuyu mahkemeye taşıdı.‘Tüketici Hakem Heyeti, ücretin tamamının iadesine karar verdi’Davaya bakan Av. Bircan Sencar, söz konusu süreç ile ilgili şunları söyledi: ‘Mahkeme, 14.280 liradan sadece 1400 lirasını haklı buldu’Av. Bircan Sencar, Birevim’in mahkemeye başvurduğunu belirterek, mahkeme süreci ile ilgili şunları söyledi: ‘Karar, emsal teşkil ediyor’Söz konusu ücretin ‘çalışma bedeli’ adı altında alınmasının insanlarda kafa karışıklığına yol açtığını ifade eden Sencar “Şirketler artık ‘kredi masrafı’ olarak değil, ‘çalışma bedeli’ olarak bu ücreti alıyorlar. Böyle olunca da insanların kafası karışıyor. Ama bu haksızlıktır. Tüketici Koruma Kanuna göre tüketiciler lehine zorluk doğuracak bir durum tüketici tarafından imzalansa da geçerli değil. Ama onlar buna güvenerek istedikleri tutarı istiyorlar. Mahkemenin verdiği karar, bu konuyla ilgili emsal teşkil ediyor” şeklinde konuştu.

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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özel, ev, kredi