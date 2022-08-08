https://tr.sputniknews.com/20220808/mahkemeden-ev-kredisi-icin-alinan-calisma-bedeli-tutari-ile-ilgili-emsal-karar-1059658512.html
Mahkemeden ev kredisi için alınan 'çalışma bedeli tutarı' ile ilgili emsal karar
Mahkemeden ev kredisi için alınan 'çalışma bedeli tutarı' ile ilgili emsal karar
Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, özel şirketlerin ev kredisi verirken vatandaşlardan aldığı ‘çalışma bedeli tutarı’ ile ilgili emsal bir karar verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T15:56+0300
2022-08-08T15:56+0300
2022-08-08T16:06+0300
özel
görüş
ev
kredi
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Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, ev almak için özel şirketlerden kredi çeken vatandaşlardan ‘çalışma bedeli tutarı’ adı altında alınan ücret ile ilgili emsal bir karar verdi. Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Org. Paz. Ve Tic. Aş. Diyarbakır Şubesi’nden 120 bin lira kredi için sözleşme imzalayan bir vatandaştan çalışma bedeli adı altında 14.280 lira ücret talep edildi. Ücretin 8.800 lirasını veren vatandaş söz konusu ücret yüksek geldiği için avukatıyla birlikte Diyarbakır İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruyor. Heyet, çalışma bedeli tutarı adı altında alınan 14.280 liranın tümünün iadesine karar verdi. Heyetin bu kararına karşı şirket konuyu mahkemeye taşıdı.‘Tüketici Hakem Heyeti, ücretin tamamının iadesine karar verdi’Davaya bakan Av. Bircan Sencar, söz konusu süreç ile ilgili şunları söyledi: ‘Mahkeme, 14.280 liradan sadece 1400 lirasını haklı buldu’Av. Bircan Sencar, Birevim’in mahkemeye başvurduğunu belirterek, mahkeme süreci ile ilgili şunları söyledi: ‘Karar, emsal teşkil ediyor’Söz konusu ücretin ‘çalışma bedeli’ adı altında alınmasının insanlarda kafa karışıklığına yol açtığını ifade eden Sencar “Şirketler artık ‘kredi masrafı’ olarak değil, ‘çalışma bedeli’ olarak bu ücreti alıyorlar. Böyle olunca da insanların kafası karışıyor. Ama bu haksızlıktır. Tüketici Koruma Kanuna göre tüketiciler lehine zorluk doğuracak bir durum tüketici tarafından imzalansa da geçerli değil. Ama onlar buna güvenerek istedikleri tutarı istiyorlar. Mahkemenin verdiği karar, bu konuyla ilgili emsal teşkil ediyor” şeklinde konuştu.
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Sertaç Kayar
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özel, ev, kredi
Mahkemeden ev kredisi için alınan 'çalışma bedeli tutarı' ile ilgili emsal karar
15:56 08.08.2022 (güncellendi: 16:06 08.08.2022) Abone ol
Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, özel şirketlerin ev kredisi verirken vatandaşlardan aldığı ‘çalışma bedeli tutarı’ ile ilgili emsal bir karar verdi.
Diyarbakır 2. Tüketici Mahkemesi, ev almak için özel şirketlerden kredi çeken vatandaşlardan ‘çalışma bedeli tutarı’ adı altında alınan ücret ile ilgili emsal bir karar verdi. Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Org. Paz. Ve Tic. Aş. Diyarbakır Şubesi’nden 120 bin lira kredi için sözleşme imzalayan bir vatandaştan çalışma bedeli adı altında 14.280 lira ücret talep edildi. Ücretin 8.800 lirasını veren vatandaş söz konusu ücret yüksek geldiği için avukatıyla birlikte Diyarbakır İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruyor. Heyet, çalışma bedeli tutarı adı altında alınan 14.280 liranın tümünün iadesine karar verdi. Heyetin bu kararına karşı şirket konuyu mahkemeye taşıdı.
‘Tüketici Hakem Heyeti, ücretin tamamının iadesine karar verdi’
Davaya bakan Av. Bircan Sencar, söz konusu süreç ile ilgili şunları söyledi:
“Müvekkilim Birevim’e gidiyor ve 120 bin kredi istiyor. Birevim, ‘çalışma bedeli tutarı’ adı altında 14.280 lira istiyor. Müvekkilim 8800 lirasını taksitler halinde ödüyor. Sonra bana geldi ‘ben bunu iptal etmek istiyorum’ dedi. Çünkü 120 bin için belirlenen tutar çok fazla. Daha sonra Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptık. Tüketici Hakem Heyeti bizi haklı buldu ve 8.800 liranın tümünün iadesine karar verdi. Biz 8.800 lirayı icra kanalıyla geri aldık.”
‘Mahkeme, 14.280 liradan sadece 1400 lirasını haklı buldu’
Av. Bircan Sencar, Birevim’in mahkemeye başvurduğunu belirterek, mahkeme süreci ile ilgili şunları söyledi:
“Birevim de Tüketici Hakem Heyeti’nin kararının iptali için dava açtı. BDDK’ya göre belli bir oranın üzerinde ücret alınamıyor. Bu şirketler de BDDK’ya bağlı. Örneğin 10 binde 500 lira alabilir, 20 binde 1000 lira alabilir, o da dosya ücretini yani kırtasiye malzemeleri ücretini alabiliyor. Onun dışında alamaz. Mahkeme buna göre bir oranlama yaptı ve 1.400 lira civarında bir tutar yönünden haklı buldu. Geri kalan kısmı yönünden de davayı reddetti.”
‘Karar, emsal teşkil ediyor’
Söz konusu ücretin ‘çalışma bedeli’ adı altında alınmasının insanlarda kafa karışıklığına yol açtığını ifade eden Sencar “Şirketler artık ‘kredi masrafı’ olarak değil, ‘çalışma bedeli’ olarak bu ücreti alıyorlar. Böyle olunca da insanların kafası karışıyor. Ama bu haksızlıktır. Tüketici Koruma Kanuna göre tüketiciler lehine zorluk doğuracak bir durum tüketici tarafından imzalansa da geçerli değil. Ama onlar buna güvenerek istedikleri tutarı istiyorlar. Mahkemenin verdiği karar, bu konuyla ilgili emsal teşkil ediyor” şeklinde konuştu.