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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/marmaris-belediyesi-sinpasin-kizilbuk-projesi-insaatini-muhurledi-1059670033.html
Marmaris Belediyesi, Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürledi
Marmaris Belediyesi, Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürledi
Marmaris Kent Konseyi üyesi Korcan Yılmaz, "Bugün itibariyle saat 15.30 itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler. Mahkeme kararının... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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akşam postasi
muğla
sinpaş
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Muğla Kızılbük’te Sinpaş otel projesine mahkemenin ‘dur’ demesine rağmen inşaatın devam ettiğini görüntülemek isteyen Marmaris Kent Konseyi üyelerinden Korcan Yılmaz şantiye çalışanlarının kapıyı kilitlemesi sonucu inşaat alanında alıkonuldu. Korcan Yılmaz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatırken bir son dakika gelişmesini aktardı, Marmaris Belediyesi’nden zabıtaların Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürlediğini duyurdu.'Yaklaşık 10-15 dakika kilitli kaldım'Yılmaz, ‘yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:'İnşaat alanı mühürlendi’'"Çalışma son hız devam ediyordu ama bugün itibariyle saat 15.30 itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler" diyen Yılmaz, "Mahkeme kararının ellerine yeni ulaştığını ve inşaat alanını mühürlediklerini ilan ettiler. Yeni bir dava daha açmak istiyoruz çünkü projede 1600 kapı numarası var ama 7 bin lira olmak üzere bir ceza kesildi oysa ki 7 bin lira olmak üzere 1600 kapı numarası kadar ceza kesilmesi gerekiyordu" diye konuştu.
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muğla, sinpaş, korcan yılmaz, şantiye

Marmaris Belediyesi, Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürledi

21:19 08.08.2022 (güncellendi: 21:21 08.08.2022)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Marmaris Kent Konseyi üyesi Korcan Yılmaz, "Bugün itibariyle saat 15.30 itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler. Mahkeme kararının ellerine yeni ulaştığını ve inşaat alanını mühürlediklerini ilan ettiler" dedi.
Muğla Kızılbük’te Sinpaş otel projesine mahkemenin ‘dur’ demesine rağmen inşaatın devam ettiğini görüntülemek isteyen Marmaris Kent Konseyi üyelerinden Korcan Yılmaz şantiye çalışanlarının kapıyı kilitlemesi sonucu inşaat alanında alıkonuldu.
Korcan Yılmaz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatırken bir son dakika gelişmesini aktardı, Marmaris Belediyesi’nden zabıtaların Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürlediğini duyurdu.

'Yaklaşık 10-15 dakika kilitli kaldım'

Yılmaz, ‘yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"ÇED gerekli değildir kararını duyduğumuzda büyük bir sevinç yaşamıştık ve sonrasında olay yerine gidip acaba inşaat durdu mu diye bakmak istedik. Olay yerine gittiğimde kepçelerin çalıştığını gördüm. Beraber gittiğimiz arkadaşlar çalışan kepçelerin görüntülerini almaya çalıştılar ama güvenlik görevlileri kamerayı fark edince şantiye kapısını zincirleyip kilit vurdular. Ben şantiye içerisinde kalmış oldum. Kapıyı açmak için şeflerinden izin almaları gerektiğini söylediler. Yaklaşık 10-15 dakika kilitli kaldım.’’

'İnşaat alanı mühürlendi’'

"Çalışma son hız devam ediyordu ama bugün itibariyle saat 15.30 itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler" diyen Yılmaz, "Mahkeme kararının ellerine yeni ulaştığını ve inşaat alanını mühürlediklerini ilan ettiler. Yeni bir dava daha açmak istiyoruz çünkü projede 1600 kapı numarası var ama 7 bin lira olmak üzere bir ceza kesildi oysa ki 7 bin lira olmak üzere 1600 kapı numarası kadar ceza kesilmesi gerekiyordu" diye konuştu.
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