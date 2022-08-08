https://tr.sputniknews.com/20220808/marmaris-belediyesi-sinpasin-kizilbuk-projesi-insaatini-muhurledi-1059670033.html

Marmaris Belediyesi, Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürledi

Marmaris Belediyesi, Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürledi

Marmaris Kent Konseyi üyesi Korcan Yılmaz, "Bugün itibariyle saat 15.30 itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler. Mahkeme kararının... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T21:19+0300

2022-08-08T21:19+0300

2022-08-08T21:21+0300

akşam postasi

muğla

sinpaş

korcan yılmaz

şantiye

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Muğla Kızılbük’te Sinpaş otel projesine mahkemenin ‘dur’ demesine rağmen inşaatın devam ettiğini görüntülemek isteyen Marmaris Kent Konseyi üyelerinden Korcan Yılmaz şantiye çalışanlarının kapıyı kilitlemesi sonucu inşaat alanında alıkonuldu. Korcan Yılmaz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşadıklarını anlatırken bir son dakika gelişmesini aktardı, Marmaris Belediyesi’nden zabıtaların Sinpaş'ın Kızılbük projesi inşaatını mühürlediğini duyurdu.'Yaklaşık 10-15 dakika kilitli kaldım'Yılmaz, ‘yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:'İnşaat alanı mühürlendi’'"Çalışma son hız devam ediyordu ama bugün itibariyle saat 15.30 itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler" diyen Yılmaz, "Mahkeme kararının ellerine yeni ulaştığını ve inşaat alanını mühürlediklerini ilan ettiler. Yeni bir dava daha açmak istiyoruz çünkü projede 1600 kapı numarası var ama 7 bin lira olmak üzere bir ceza kesildi oysa ki 7 bin lira olmak üzere 1600 kapı numarası kadar ceza kesilmesi gerekiyordu" diye konuştu.

muğla

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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muğla, sinpaş, korcan yılmaz, şantiye