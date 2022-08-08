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Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak uyarısında bulundu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T20:49+0300
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sağanak yağış
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

20:49 08.08.2022 (güncellendi: 20:54 08.08.2022)
© DHAEskişehir dolu
Eskişehir dolu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yarın için sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi'nde Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir'in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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