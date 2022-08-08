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https://tr.sputniknews.com/20220808/milli-egitim-bakani-ozerden-okula-kayit-parasi-aciklamasi-alarm-durumuna-gectik-1059661859.html
Milli Eğitim Bakanı Özer'den okula kayıt parası açıklaması: Alarm durumuna geçtik
Milli Eğitim Bakanı Özer'den okula kayıt parası açıklaması: Alarm durumuna geçtik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:23+0300
2022-08-08T17:23+0300
türkiye
türkiye
okul
ücret
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 17 Haziran'da kapanmasıyla başlayan yaz okullarından 1 milyon öğrencinin faydalandığını bildiren Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış hazırlıklarına yönelik haziran ayında tüm okul yöneticileriyle ilk toplantının yapıldığını söyledi.Özer, okul yöneticilerinin tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, öğretmen, öğrenci ile velilerin yeni eğitim yılında yepyeni binalara ve sorunları çözülmüş çok güzel eğitim ortamlarına kavuşacaklarını vurguladı.'Okul kayıt parası'na incelemeYıllardan beri ülkede kronik problem haline gelen "okula kayıtlarda bağış" sendromunu da ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.Bakanlık bütçesini verimli kullanarak tüm il ve ilçelerin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Özer, Ankara'ya bu yıl 4,3 milyar lira bütçe verildiğini, yatırımlar sona erdiğinde yatırımın 6-7 milyar liraya ulaşacağını sözlerine ekledi.Özer, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için başvuran yaklaşık 614 bin öğretmenden yaklaşık 90'a yakınının yüksek lisans ve doktora diploması olduğu için sınavdan muaf olduğunu aktararak, "Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar inşallah bu süreç çok suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023'te çok büyük sayıda uzman öğretmen ve başöğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220727/yargitaydan-uzaktan-egitimde-odenen-ozel-okul-ucretinin-iadesi-ile-ilgili-emsal-karar-1059186658.html
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türkiye, okul, ücret, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)

Milli Eğitim Bakanı Özer'den okula kayıt parası açıklaması: Alarm durumuna geçtik

17:23 08.08.2022
© İHA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,
 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 17 Haziran'da kapanmasıyla başlayan yaz okullarından 1 milyon öğrencinin faydalandığını bildiren Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış hazırlıklarına yönelik haziran ayında tüm okul yöneticileriyle ilk toplantının yapıldığını söyledi.
Özer, okul yöneticilerinin tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, öğretmen, öğrenci ile velilerin yeni eğitim yılında yepyeni binalara ve sorunları çözülmüş çok güzel eğitim ortamlarına kavuşacaklarını vurguladı.

'Okul kayıt parası'na inceleme

Yıllardan beri ülkede kronik problem haline gelen "okula kayıtlarda bağış" sendromunu da ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.
Bakanlık bütçesini verimli kullanarak tüm il ve ilçelerin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Özer, Ankara'ya bu yıl 4,3 milyar lira bütçe verildiğini, yatırımlar sona erdiğinde yatırımın 6-7 milyar liraya ulaşacağını sözlerine ekledi.

Özer, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için başvuran yaklaşık 614 bin öğretmenden yaklaşık 90'a yakınının yüksek lisans ve doktora diploması olduğu için sınavdan muaf olduğunu aktararak, "Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar inşallah bu süreç çok suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023'te çok büyük sayıda uzman öğretmen ve başöğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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