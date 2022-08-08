https://tr.sputniknews.com/20220808/msb-tahil-yuklu-2-gemi-daha-ukraynadan-yola-cikti-1059637512.html
MSB: Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
MSB: Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T08:32+0300
2022-08-08T08:32+0300
2022-08-08T08:33+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
tahıl
tahıl sevkiyatı
ukrayna
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MSB, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama yayınladı. "Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220807/lubnan-ukraynadan-ayrilan-ilk-tahil-gemisi-rota-degistirdi-1059629452.html
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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, tahıl sevkiyatı, ukrayna
MSB: Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
08:32 08.08.2022 (güncellendi: 08:33 08.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket ettiğini duyurdu.
MSB, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama yayınladı. "Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti.
Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.