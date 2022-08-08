https://tr.sputniknews.com/20220808/muslum-gursesin-daha-once-yayinlanmamis-sarkisi-yayinlandi-bir-canim-kaldi-1059666276.html

Müslüm Gürses'in daha önce yayınlanmamış şarkısı dinleyiciyle buluştu: 'Bir Canım Kaldı'

Müslüm Gürses'in daha önce yayınlanmamış şarkısı dinleyiciyle buluştu: 'Bir Canım Kaldı'

Müslüm Gürses'in saklanmış ve yayınlanmamış şarkılarından 'Bir Canım Kaldı', dinleyicilerle buluştu. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

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2022-08-08T19:53+0300

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yaşam

müslüm gürses

arabesk

albüm

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Türkiye'de korsan albümü en çok yapılan isimlerden biri olan Müslüm Gürses'in saklanmış ve daha önce yayınlanmamış şarkıları, "Mahzendeki Şarkılar" albüm serisi kapsamında Elenor Müzik arşivinden yayınlanmaya devam ediyor. Albümün yeni şarkısı "Bir Canım Kaldı", tüm dijital platformlar üzerinden dinleyicilerle buluştu.Elenor Müzik'in sahibi eski yapımcı Muhteşem Candan, 'Bir Canım Kaldı' albümü hakkında konuştu. Candan, şu ifadeleri kullandı:"Müslüm Gürses, Elenor Müzik için bir şans, böyle büyük bir star ile çalışmak her şirkete nasip olmaz. Elenor ve Müslüm Gürses'in yol arkadaşlığı 40 yıl gibi uzun bir süre devam etti ve 50 albüm çalıştık. Müslüm Gürses müzik hayatının en önemli çıkışlarını Elenor'da yaptı şöhret basamaklarını birlikte tırmandık. Bizim anlaşmalarımız her yıl iki veya üç albüm yapmak üzere düzenlemişti. Müslüm Baba Türkiye'de en çok korsanı yapılan sanatçı olması nedeniyle bazı albümleri yayınlayamadık. Elenor Müzik'in arşivinde 10 albüm ve 100 eser kaldı. Bunların ilk üçünü 'Mahzendeki Şarkılar' serisi olarak piyasaya sunduk. Geriye kalan yedi albümü de önümüzdeki zamanlarda sevenleriyle buluşturacağız" dedi.

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müslüm gürses, arabesk, albüm