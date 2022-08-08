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https://tr.sputniknews.com/20220808/nedim-sener-kpss-skandali-feto-temizligindeki-zafiyetin-sonucu-1059654999.html
Nedim Şener: KPSS skandalı, FETÖ temizliğindeki zafiyetin sonucu
Nedim Şener: KPSS skandalı, FETÖ temizliğindeki zafiyetin sonucu
Hürriyet yazarı Nedim Şener, KPSS sorularının sızdırılması skandalına ilişkin olarak, "FETÖ temizliğindeki zafiyetin getirdiği sonuç" yorumunu yaptı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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Şener, bugünkü yazısında soruşturmanın genişletildiğini belirterek, "15 Temmuz’dan bu yana ÖSYM’den sadece 15 FETÖ’cü ihraç edilmiş. Bu şu anlama gelir; emniyetin raporuna göre, 2005-2013 arasındaki sekiz yılda 12 sınav dalında 206 bin kişinin mağdur edildiği soru hırsızlığı yapılan, hatta bir başkanı da yargılanan ÖSYM’de ya FETÖ’cüler neredeyse yok denecek kadar azmış ya da neredeyse hiç temizlik yapılmamış. Bence ikincisi, son olay bize bunu gösteriyor zaten. Devletin tüm kurumları şimdi çok geniş bir araştırma ve soruşturma içinde" dedi.Şener, "Eğer ÖSYM’deki FETÖ’cü temizliği son skandala adı karışan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ soruşturması gibi yapıldıysa yaşanan sonuç kaçınılmazdır" yorumunu yaptı.Şener, "Sadece ÖSYM değil, ‘Milli Eğitim’de, ‘Sağlık’ta, ‘Savunma Sanayii’nde tüm bürokrasi içinde gerekli tarama yapılmazsa devlete yönelik bu tür operasyonlar kaçınılmaz" düşüncesini dile getirdi.
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nedim şener, fetö

Nedim Şener: KPSS skandalı, FETÖ temizliğindeki zafiyetin sonucu

14:48 08.08.2022 (güncellendi: 14:49 08.08.2022)
© Fotoğraf : Youtube/CNN TürkNedim Şener
Nedim Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
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Hürriyet yazarı Nedim Şener, KPSS sorularının sızdırılması skandalına ilişkin olarak, "FETÖ temizliğindeki zafiyetin getirdiği sonuç" yorumunu yaptı.
Şener, bugünkü yazısında soruşturmanın genişletildiğini belirterek, "15 Temmuz’dan bu yana ÖSYM’den sadece 15 FETÖ’cü ihraç edilmiş. Bu şu anlama gelir; emniyetin raporuna göre, 2005-2013 arasındaki sekiz yılda 12 sınav dalında 206 bin kişinin mağdur edildiği soru hırsızlığı yapılan, hatta bir başkanı da yargılanan ÖSYM’de ya FETÖ’cüler neredeyse yok denecek kadar azmış ya da neredeyse hiç temizlik yapılmamış. Bence ikincisi, son olay bize bunu gösteriyor zaten. Devletin tüm kurumları şimdi çok geniş bir araştırma ve soruşturma içinde" dedi.
Şener, "Eğer ÖSYM’deki FETÖ’cü temizliği son skandala adı karışan Yediiklim Yayınevi ile ilgili FETÖ soruşturması gibi yapıldıysa yaşanan sonuç kaçınılmazdır" yorumunu yaptı.
Şener, "Sadece ÖSYM değil, ‘Milli Eğitim’de, ‘Sağlık’ta, ‘Savunma Sanayii’nde tüm bürokrasi içinde gerekli tarama yapılmazsa devlete yönelik bu tür operasyonlar kaçınılmaz" düşüncesini dile getirdi.
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