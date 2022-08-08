https://tr.sputniknews.com/20220808/oglunun-kacirildigi-gerekcesiyle-gazinoya-ates-acti-1-olu-3-yarali-1059670263.html
Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
Denizli'de A.Ş. adlı kişi, oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle gazino sahibi ve çalışanlarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T21:30+0300
2022-08-08T21:30+0300
2022-08-08T21:30+0300
türkiye
denizli
saldırı
silah
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde A.Ş. (55), oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle bir gazinoya silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Olay, saat 13.00 sıralarında İnceler Mahallesi İnceler Tekke Sokaktaki bir gazinonun bahçesinde meydana geldi. A.Ş, gazino sahibi H.K (47) ve çalışanları tarafından oğlu A.O.Ş'nin evden zorla alınıp götürüldüğü iddiası üzerine pompalı tüfekle gazinonun bulunduğu yere gitti. DHA'nın haberine göre otomobiliyle gazinoya geldiğinde oğlu A.O.Ş'nin darbedildiğini gören A.Ş, elindeki pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği gazino sahibi H.K. ve çalışanlar M.T (27), B.S. (28) ve K.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan B.S, doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Olayın şüphelisi A.Ş. ise kısa süre sonra oğluyla birlikte jandarmaya teslim oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220808/bogazina-yiyecek-kacan-musterisini-garson-heimlich-manevrasiyla-kurtardi-1059667462.html
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denizli, saldırı, silah
Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
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Denizli'de A.Ş. adlı kişi, oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle gazino sahibi ve çalışanlarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde A.Ş. (55), oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle bir gazinoya silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında İnceler Mahallesi İnceler Tekke Sokaktaki bir gazinonun bahçesinde meydana geldi. A.Ş, gazino sahibi H.K (47) ve çalışanları tarafından oğlu A.O.Ş'nin evden zorla alınıp götürüldüğü iddiası üzerine pompalı tüfekle gazinonun bulunduğu yere gitti. DHA'nın haberine göre otomobiliyle gazinoya geldiğinde oğlu A.O.Ş'nin darbedildiğini gören A.Ş, elindeki pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği gazino sahibi H.K. ve çalışanlar M.T (27), B.S. (28) ve K.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan B.S, doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın şüphelisi A.Ş. ise kısa süre sonra oğluyla birlikte jandarmaya teslim oldu.