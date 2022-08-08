https://tr.sputniknews.com/20220808/oglunun-kacirildigi-gerekcesiyle-gazinoya-ates-acti-1-olu-3-yarali-1059670263.html

Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de A.Ş. adlı kişi, oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle gazino sahibi ve çalışanlarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T21:30+0300

2022-08-08T21:30+0300

2022-08-08T21:30+0300

türkiye

denizli

saldırı

silah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059670381_0:30:577:355_1920x0_80_0_0_4a0f45db9625b050d81e8b5fffa9fef2.jpg

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde A.Ş. (55), oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle bir gazinoya silahlı saldırı düzenledi. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Olay, saat 13.00 sıralarında İnceler Mahallesi İnceler Tekke Sokaktaki bir gazinonun bahçesinde meydana geldi. A.Ş, gazino sahibi H.K (47) ve çalışanları tarafından oğlu A.O.Ş'nin evden zorla alınıp götürüldüğü iddiası üzerine pompalı tüfekle gazinonun bulunduğu yere gitti. DHA'nın haberine göre otomobiliyle gazinoya geldiğinde oğlu A.O.Ş'nin darbedildiğini gören A.Ş, elindeki pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.Saçmaların isabet ettiği gazino sahibi H.K. ve çalışanlar M.T (27), B.S. (28) ve K.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan B.S, doktorların tüm müdahalesine rağmen vefat etti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Olayın şüphelisi A.Ş. ise kısa süre sonra oğluyla birlikte jandarmaya teslim oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220808/bogazina-yiyecek-kacan-musterisini-garson-heimlich-manevrasiyla-kurtardi-1059667462.html

türkiye

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

denizli, saldırı, silah