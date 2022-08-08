https://tr.sputniknews.com/20220808/oyuncu-ve-sarkici-olivia-newton-john-hayatini-kaybetti-1059676799.html
Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti
Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti
İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:54+0300
2022-08-08T23:54+0300
2022-08-08T23:59+0300
yaşam
olivia newton-john
grease
john travolta
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'Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.Sanatçının ölüm haberini eşi John Easterling, Instagram ve Facebook'tan duyurdu.Açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta, Olivia Newton-John'un ölümü için paylaştığı veda mesajında, "Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
olivia newton-john, grease, john travolta
Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti
23:54 08.08.2022 (güncellendi: 23:59 08.08.2022) Abone ol
İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti.
'Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini eşi John Easterling, Instagram ve Facebook'tan duyurdu.
Açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.
Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta, Olivia Newton-John'un ölümü için paylaştığı veda mesajında, "Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.