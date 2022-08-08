https://tr.sputniknews.com/20220808/oyuncu-ve-sarkici-olivia-newton-john-hayatini-kaybetti-1059676799.html

Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti

Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti

İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T23:54+0300

2022-08-08T23:54+0300

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yaşam

olivia newton-john

grease

john travolta

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'Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.Sanatçının ölüm haberini eşi John Easterling, Instagram ve Facebook'tan duyurdu.Açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta, Olivia Newton-John'un ölümü için paylaştığı veda mesajında, "Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

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olivia newton-john, grease, john travolta