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Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti
Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti
İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:54+0300
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yaşam
olivia newton-john
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'Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.Sanatçının ölüm haberini eşi John Easterling, Instagram ve Facebook'tan duyurdu.Açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta, Olivia Newton-John'un ölümü için paylaştığı veda mesajında, "Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.
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olivia newton-john, grease, john travolta

Grease filminin yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti

23:54 08.08.2022 (güncellendi: 23:59 08.08.2022)
© FlickrOlivia Newton-John
Olivia Newton-John - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Flickr
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İngiltere doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti.
'Grease'deki rolüyle tanınan Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John, 73 yaşında Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde hayatını kaybetti.
Sanatçının ölüm haberini eşi John Easterling, Instagram ve Facebook'tan duyurdu.
Açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir meme kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur" denildi.
Grease filmindeki rol arkadaşı John Travolta, Olivia Newton-John'un ölümü için paylaştığı veda mesajında, "Sevgili Olivia, tüm hayatımızı çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.
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