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https://tr.sputniknews.com/20220808/papa-johnsun-kurucusu-pizzalarimizin-eski-tadi-yok-cunku-muhafazakar-degerlerden-uzaklastik-1059655036.html
Papa Johns'un kurucusu: Pizzalarımızın eski tadı yok çünkü muhafazakar değerlerden uzaklaştık
Papa Johns'un kurucusu: Pizzalarımızın eski tadı yok çünkü muhafazakar değerlerden uzaklaştık
ABD merkezli pizza zinciri Papa Johns'un tartışmalı sözleriyle adından söz ettiren ve ırkçı ifadelerinden ötürü 2018'de görevi bırakmak zorunda kalan kurucusu... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T14:57+0300
2022-08-08T15:54+0300
dünya
papa john's
pizza
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Teksas eyaletinin Dallas şehrindeki 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda 'Right Side Broadcasting Network' kanalına konuşan Schnatter, Türkiye'de de şubeleri bulunan Papa Johns'u popüler yapan şeyin kalite, servis ve kültür olduğunu söyledi. Fakat artık firmanın 'yolunu kaybettiğini', eski kadar kazanmadığını ve bir diğer pizza zinciri olan Little Ceaser's seviyesine düştüğünü savunup "Bu şirketi muhafazakar değerler üstünde inşa ettik" dedi, muhafazakar ideolojinin en önemli parçaları olarak 'hakikat ve Tanrı'yı işaret etti. Schnatter, ABD'nin eski muhafazakar başkanı Donald Trump'ın da konuşmacı olduğu aynı konferansta 4 Ağustos'ta da dünyayı 'şeytani güçlerin' kontrol ettiğini öne sürmüş, liberaller için 'aptal' demişti. Schnatter, Temmuz 2018'da bir konferans konuşmasında siyahlar için aşağılayıcı bir ifade kullandığının ortaya çıkmasının ardından şirketteki görevini bırakmıştı. Yine de firmanın peşini bırakmayan Schnatter, Ağustos 2018'de 'SavePapaJohns.com' (Papa John's'u Kurtarın) adında bir internet sitesi kurdu. Kasım 2019'da 30 günde 40'dan fazla pizza yiyen ve kalitenin düştüğünü söyleyen Schnatter daha sonra da yine 'kalite kontrol' için 18 ayda 800 Papa Johns pizzası yediğini açıklamıştı. Kasımda adını Papa John's'tan Papa Johns'a çeviren firmaya yine sinirlenen Schnatter, "Papa John olmadan Papa Johns'a sahip olamazlar" demişti.
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papa john's, pizza

Papa Johns'un kurucusu: Pizzalarımızın eski tadı yok çünkü muhafazakar değerlerden uzaklaştık

14:57 08.08.2022 (güncellendi: 15:54 08.08.2022)
© AFP 2022 / JASON MERRITTJohn Schnatter
John Schnatter - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / JASON MERRITT
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ABD merkezli pizza zinciri Papa Johns'un tartışmalı sözleriyle adından söz ettiren ve ırkçı ifadelerinden ötürü 2018'de görevi bırakmak zorunda kalan kurucusu John Schnatter yine gündem yaratan açıklamalar yaptı.
Teksas eyaletinin Dallas şehrindeki 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda 'Right Side Broadcasting Network' kanalına konuşan Schnatter, Türkiye'de de şubeleri bulunan Papa Johns'u popüler yapan şeyin kalite, servis ve kültür olduğunu söyledi.
Fakat artık firmanın 'yolunu kaybettiğini', eski kadar kazanmadığını ve bir diğer pizza zinciri olan Little Ceaser's seviyesine düştüğünü savunup "Bu şirketi muhafazakar değerler üstünde inşa ettik" dedi, muhafazakar ideolojinin en önemli parçaları olarak 'hakikat ve Tanrı'yı işaret etti.
Schnatter, ABD'nin eski muhafazakar başkanı Donald Trump'ın da konuşmacı olduğu aynı konferansta 4 Ağustos'ta da dünyayı 'şeytani güçlerin' kontrol ettiğini öne sürmüş, liberaller için 'aptal' demişti.
Schnatter, Temmuz 2018'da bir konferans konuşmasında siyahlar için aşağılayıcı bir ifade kullandığının ortaya çıkmasının ardından şirketteki görevini bırakmıştı. Yine de firmanın peşini bırakmayan Schnatter, Ağustos 2018'de 'SavePapaJohns.com' (Papa John's'u Kurtarın) adında bir internet sitesi kurdu.
Kasım 2019'da 30 günde 40'dan fazla pizza yiyen ve kalitenin düştüğünü söyleyen Schnatter daha sonra da yine 'kalite kontrol' için 18 ayda 800 Papa Johns pizzası yediğini açıklamıştı. Kasımda adını Papa John's'tan Papa Johns'a çeviren firmaya yine sinirlenen Schnatter, "Papa John olmadan Papa Johns'a sahip olamazlar" demişti.
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