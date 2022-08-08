https://tr.sputniknews.com/20220808/pentagon-abd-tayvanin-bagimsizliga-yonelik-eylemlerini-desteklemiyor-1059673416.html

Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor

Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, ülkesinin Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerine destek vermediğini belirtti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

tayvan

bağımsızlık

colin kahl

çin

çin halk cumhuriyeti

pentagon

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Colin Kahl, bugün Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, “Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik hareketine destek vermiyoruz. Siyasetimiz değişmedi. Bu, statükoyu desteklemektir” ifadesini kullandı.Pentagon yetkilisi, “Oysa Çin’in siyaseti değişti. Onlar yeni statükonun önünü açmaya çalışıyorlar. Tayvan Boğazı’ndaki faaliyetten söz ediyorum. Böylelikle Pekin, yeni kural oluşturmaya çalışıyor” diye ekledi.Tayvan geriliminin, hiçbir tarafın ve genel olarak tüm dünya ekonomisinin çıkarına olmadığını kaydeden Savunma Bakan Yardımcısı, Tayvan’ın yarı iletkenlerin yüzde 70-90’ını sağladığını ve bunun, tırmanmayı küresel risk faktörü haline getirdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-tayvan-cevresindeki-tatbikatlar-suruyor-1059637631.html

tayvan

çin

çin halk cumhuriyeti

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abd, tayvan, bağımsızlık, colin kahl, çin, çin halk cumhuriyeti, pentagon