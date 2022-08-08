https://tr.sputniknews.com/20220808/pentagon-abd-tayvanin-bagimsizliga-yonelik-eylemlerini-desteklemiyor-1059673416.html
Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor
Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, ülkesinin Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerine destek vermediğini belirtti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T22:08+0300
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2022-08-08T22:08+0300
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tayvan
bağımsızlık
colin kahl
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çin halk cumhuriyeti
pentagon
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Colin Kahl, bugün Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, “Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik hareketine destek vermiyoruz. Siyasetimiz değişmedi. Bu, statükoyu desteklemektir” ifadesini kullandı.Pentagon yetkilisi, “Oysa Çin’in siyaseti değişti. Onlar yeni statükonun önünü açmaya çalışıyorlar. Tayvan Boğazı’ndaki faaliyetten söz ediyorum. Böylelikle Pekin, yeni kural oluşturmaya çalışıyor” diye ekledi.Tayvan geriliminin, hiçbir tarafın ve genel olarak tüm dünya ekonomisinin çıkarına olmadığını kaydeden Savunma Bakan Yardımcısı, Tayvan’ın yarı iletkenlerin yüzde 70-90’ını sağladığını ve bunun, tırmanmayı küresel risk faktörü haline getirdiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-tayvan-cevresindeki-tatbikatlar-suruyor-1059637631.html
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abd, tayvan, bağımsızlık, colin kahl, çin, çin halk cumhuriyeti, pentagon
Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, ülkesinin Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerine destek vermediğini belirtti.
Colin Kahl, bugün Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, “Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik hareketine destek vermiyoruz. Siyasetimiz değişmedi. Bu, statükoyu desteklemektir” ifadesini kullandı.
Pentagon yetkilisi, “Oysa Çin’in siyaseti değişti. Onlar yeni statükonun önünü açmaya çalışıyorlar. Tayvan Boğazı’ndaki faaliyetten söz ediyorum. Böylelikle Pekin, yeni kural oluşturmaya çalışıyor” diye ekledi.
Tayvan geriliminin, hiçbir tarafın ve genel olarak tüm dünya ekonomisinin çıkarına olmadığını kaydeden Savunma Bakan Yardımcısı, Tayvan’ın yarı iletkenlerin yüzde 70-90’ını sağladığını ve bunun, tırmanmayı küresel risk faktörü haline getirdiğini söyledi.