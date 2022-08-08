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https://tr.sputniknews.com/20220808/pentagon-abd-tayvanin-bagimsizliga-yonelik-eylemlerini-desteklemiyor-1059673416.html
Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor
Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, ülkesinin Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerine destek vermediğini belirtti. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
tayvan
bağımsızlık
colin kahl
çin
çin halk cumhuriyeti
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Colin Kahl, bugün Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, “Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik hareketine destek vermiyoruz. Siyasetimiz değişmedi. Bu, statükoyu desteklemektir” ifadesini kullandı.Pentagon yetkilisi, “Oysa Çin’in siyaseti değişti. Onlar yeni statükonun önünü açmaya çalışıyorlar. Tayvan Boğazı’ndaki faaliyetten söz ediyorum. Böylelikle Pekin, yeni kural oluşturmaya çalışıyor” diye ekledi.Tayvan geriliminin, hiçbir tarafın ve genel olarak tüm dünya ekonomisinin çıkarına olmadığını kaydeden Savunma Bakan Yardımcısı, Tayvan’ın yarı iletkenlerin yüzde 70-90’ını sağladığını ve bunun, tırmanmayı küresel risk faktörü haline getirdiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/cin-tayvan-cevresindeki-tatbikatlar-suruyor-1059637631.html
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abd, tayvan, bağımsızlık, colin kahl, çin, çin halk cumhuriyeti, pentagon

Pentagon: ABD, Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerini desteklemiyor

22:08 08.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-yingTayvan bayrağı
Tayvan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, ülkesinin Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik eylemlerine destek vermediğini belirtti.
Colin Kahl, bugün Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında, “Tayvan’ın bağımsızlığa yönelik hareketine destek vermiyoruz. Siyasetimiz değişmedi. Bu, statükoyu desteklemektir” ifadesini kullandı.
Pentagon yetkilisi, “Oysa Çin’in siyaseti değişti. Onlar yeni statükonun önünü açmaya çalışıyorlar. Tayvan Boğazı’ndaki faaliyetten söz ediyorum. Böylelikle Pekin, yeni kural oluşturmaya çalışıyor” diye ekledi.
Tayvan geriliminin, hiçbir tarafın ve genel olarak tüm dünya ekonomisinin çıkarına olmadığını kaydeden Savunma Bakan Yardımcısı, Tayvan’ın yarı iletkenlerin yüzde 70-90’ını sağladığını ve bunun, tırmanmayı küresel risk faktörü haline getirdiğini söyledi.
Çin- Tayvan- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
SAVUNMA
Çin: Tayvan çevresindeki tatbikatlar sürüyor
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