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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/pentagon-abd-ukraynaya-1-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1059673633.html
Pentagon: ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
Pentagon: ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladığını, yeni paketin Javelin sistemleri ve HIMARS... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T22:09+0300
2022-08-08T22:17+0300
ukrayna krizi
pentagon
yardım
ukrayna krizi
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Pentagon’un konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlanacağı belirtilerek, içeriği ile ilgili olarak ta, “Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat. Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmat” bilgisine yer verildi.Ukrayna’ya bu kez toplam 1 milyar dolarlık kaynak tahsis edileceğine dikkat çeken kurum, yeni pakette ayrıca topçu sistemleri için mühimmatların, bin adet Javelin mobil tanksavar sisteminin, zırhlı sağlık araçlarının, patlayıcı ve ilaçların yer alacağını ifade etti.Açıklamada, yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımın 9.8 milyar dolara ulaştığı, 2014’ten bu yana toplam yardım tutarının ise 11.8 milyar dolar olduğu vurgulandı.
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ukrayna krizi, pentagon, yardım

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

22:09 08.08.2022 (güncellendi: 22:17 08.08.2022)
© AAABD - Ukrayna - bayrak
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladığını, yeni paketin Javelin sistemleri ve HIMARS, NASAMS sistemleri için mühimmat içereceğini bildirdi.
Pentagon’un konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlanacağı belirtilerek, içeriği ile ilgili olarak ta, “Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat. Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmat” bilgisine yer verildi.
Ukrayna’ya bu kez toplam 1 milyar dolarlık kaynak tahsis edileceğine dikkat çeken kurum, yeni pakette ayrıca topçu sistemleri için mühimmatların, bin adet Javelin mobil tanksavar sisteminin, zırhlı sağlık araçlarının, patlayıcı ve ilaçların yer alacağını ifade etti.
Açıklamada, yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımın 9.8 milyar dolara ulaştığı, 2014’ten bu yana toplam yardım tutarının ise 11.8 milyar dolar olduğu vurgulandı.
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