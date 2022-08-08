https://tr.sputniknews.com/20220808/pentagon-abd-ukraynaya-1-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1059673633.html

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

Pentagon: ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi açıkladığını, yeni paketin Javelin sistemleri ve HIMARS... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T22:09+0300

2022-08-08T22:09+0300

2022-08-08T22:17+0300

ukrayna krizi

pentagon

yardım

ukrayna krizi

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Pentagon’un konuya ilişkin açıklamasında Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlanacağı belirtilerek, içeriği ile ilgili olarak ta, “Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat. Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS) için mühimmat” bilgisine yer verildi.Ukrayna’ya bu kez toplam 1 milyar dolarlık kaynak tahsis edileceğine dikkat çeken kurum, yeni pakette ayrıca topçu sistemleri için mühimmatların, bin adet Javelin mobil tanksavar sisteminin, zırhlı sağlık araçlarının, patlayıcı ve ilaçların yer alacağını ifade etti.Açıklamada, yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımın 9.8 milyar dolara ulaştığı, 2014’ten bu yana toplam yardım tutarının ise 11.8 milyar dolar olduğu vurgulandı.

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ukrayna krizi, pentagon, yardım