https://tr.sputniknews.com/20220808/piknik-yaparken-tanistilar-ac-kalan-tilkiyi-elleri-ile-besledi-su-icirdi-1059675725.html
Piknik yaparken tanıştılar: Aç kalan tilkiyi elleri ile besledi, su içirdi
Piknik yaparken tanıştılar: Aç kalan tilkiyi elleri ile besledi, su içirdi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Duru, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:17+0300
2022-08-08T23:17+0300
2022-08-08T23:19+0300
yaşam
hakkari
tilki
piknik
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Yüksekova ilçe merkezine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Mehmet Duru, Meydan Belek Yaylası’nda piknik yaptıkları sırada aç kalan bir tilki yanlarına geldi. Mehmet Duru, pişirdikleri etleri elleriyle tilkiye yedirirken, yaşananlar ise cep telefonuyla kayda alındı.'Hiçbir hayvanı aç bırakmayalım'Elleriyle tilkiyi beslediğini belirten Mehmet Duru, “Sabah piknik için beldeden Meydan Belek Yaylası’na geldik. Piknik yaptığımız sırada aç kalan bir tilki etrafımızda dolaşıyordu. İlk önce yanımıza gelmekten korkuyordu. Pişirdiğimiz etleri elime alarak yanına yaklaştım. Tilki kaçmayarak yemeye başladı. Karnını doyurduğumuz ve su verdiğimiz tilki yanımızdan hiç ayrılmadı. Lütfen çevremizdeki hiçbir hayvanı aç bırakmayalım” dedi.
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Piknik yaparken tanıştılar: Aç kalan tilkiyi elleri ile besledi, su içirdi
23:17 08.08.2022 (güncellendi: 23:19 08.08.2022) Abone ol
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Duru, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi.
Yüksekova ilçe merkezine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Mehmet Duru, Meydan Belek Yaylası’nda piknik yaptıkları sırada aç kalan bir tilki yanlarına geldi. Mehmet Duru, pişirdikleri etleri elleriyle tilkiye yedirirken, yaşananlar ise cep telefonuyla kayda alındı.
'Hiçbir hayvanı aç bırakmayalım'
Elleriyle tilkiyi beslediğini belirten Mehmet Duru, “Sabah piknik için beldeden Meydan Belek Yaylası’na geldik. Piknik yaptığımız sırada aç kalan bir tilki etrafımızda dolaşıyordu. İlk önce yanımıza gelmekten korkuyordu. Pişirdiğimiz etleri elime alarak yanına yaklaştım. Tilki kaçmayarak yemeye başladı. Karnını doyurduğumuz ve su verdiğimiz tilki yanımızdan hiç ayrılmadı. Lütfen çevremizdeki hiçbir hayvanı aç bırakmayalım” dedi.