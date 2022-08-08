https://tr.sputniknews.com/20220808/piknik-yaparken-tanistilar-ac-kalan-tilkiyi-elleri-ile-besledi-su-icirdi-1059675725.html

Piknik yaparken tanıştılar: Aç kalan tilkiyi elleri ile besledi, su içirdi

Piknik yaparken tanıştılar: Aç kalan tilkiyi elleri ile besledi, su içirdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Duru, aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek su verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T23:17+0300

2022-08-08T23:17+0300

2022-08-08T23:19+0300

yaşam

hakkari

tilki

piknik

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Yüksekova ilçe merkezine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Mehmet Duru, Meydan Belek Yaylası’nda piknik yaptıkları sırada aç kalan bir tilki yanlarına geldi. Mehmet Duru, pişirdikleri etleri elleriyle tilkiye yedirirken, yaşananlar ise cep telefonuyla kayda alındı.'Hiçbir hayvanı aç bırakmayalım'Elleriyle tilkiyi beslediğini belirten Mehmet Duru, “Sabah piknik için beldeden Meydan Belek Yaylası’na geldik. Piknik yaptığımız sırada aç kalan bir tilki etrafımızda dolaşıyordu. İlk önce yanımıza gelmekten korkuyordu. Pişirdiğimiz etleri elime alarak yanına yaklaştım. Tilki kaçmayarak yemeye başladı. Karnını doyurduğumuz ve su verdiğimiz tilki yanımızdan hiç ayrılmadı. Lütfen çevremizdeki hiçbir hayvanı aç bırakmayalım” dedi.

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