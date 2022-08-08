https://tr.sputniknews.com/20220808/rus-uzman-ulusal-para-birimlerine-gecis-rus-turk-ticari-iliskilerinde-sicramaya-yol-acabilir-1059664210.html

Rus uzman: Ulusal para birimlerine geçiş, Rus-Türk ticari ilişkilerinde sıçramaya yol açabilir

Rus uzman: Ulusal para birimlerine geçiş, Rus-Türk ticari ilişkilerinde sıçramaya yol açabilir

Rusya lideri Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmeyi ve sonrasında her iki taraftan karşılıklı ticarette ulusal para birimlerine geçiş ile... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T18:47+0300

2022-08-08T18:47+0300

2022-08-08T18:47+0300

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para birimi

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Aracı kurum Alpari’nin analiz departmanı eski yöneticisi, finansal analist Aleksandr Razuvayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimit Putin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ticari işlemlerde ulusal para birimlerine geçiş sürecini Sputnik’e değerlendirdi.Razuvayev, “Rusya ve Türkiye, ticaret cirosunu 3 katına, 100 milyar dolara çıkarmayı hedefledi. Görev kolay olmasa da tamamı ile hayata geçirilebilir. Taraflar daha 2016’da lira ve ruble cinsinden işlemlere geçmeyi önermişti. Şimdi bu konu daha da güncel hale geldi. Bu, yaptırım risklerinin en aza indirgenmesine yardımcı olacak ve Türkiye'de Rus ödeme sistemi MIR'nin banka kartlarının çok daha geniş kullanımını mümkün kılacak. Turistlerimiz Türkiye'de daha rahat tatil yapabilecek. Tüm bu hususlar, Rus-Türk ticari ve ekonomik bağlarının gelişiminde gözle görülür bir sıçrama olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Türkler buna ilgi duyuyor. Kaldı ki bu yıl ruble, oldukça güçlü bir para birimi olduğunu kanıtladı” diye konuştu.Bu eğilimin bölgesel taşımacılık ve lojistik zincirlerinin basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için yapılan yoğun çalışmalarla da desteklendiğine dikkat çeken Razuvayev, şöyle konuştu:

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