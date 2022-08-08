https://tr.sputniknews.com/20220808/rusya-bassavcisi-krasnov-azov-taburunu-yasakli-savas-yontemlerini-kullanmakla-sucladi-1059665524.html

Rusya Başsavcısı Krasnov, Azov Taburu’nu yasaklı savaş yöntemlerini kullanmakla suçladı

Rusya Başsavcısı Krasnov, Azov Taburu’nu yasaklı savaş yöntemlerini kullanmakla suçladı

Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Başsavcılığın Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun yasaklı savaş yöntemleri kullandıklarını, özellikle de sivillere... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T19:33+0300

2022-08-08T19:33+0300

2022-08-08T19:38+0300

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Krasnov, Rus Kommersant gazetesine demecinde Rusya Başsavcılığı’nın Azov Taburu’nun üyelerinin yasaklı savaş araçları ve yöntemleri kullandıklarını, özellikle de sivillere işkence yapmak ve çocukları öldürmek gibi savaş suçları işlediklerini tespit ettiğini söyledi.Başsavcı, “Azov birliğinin üyeleri tarafından işlenen aşırılık yanlısı ve terör suçlarına ilişkin kanıtlar topladık, buna eğitilmiş paralı askerlerin çatışmalara katılması, bu kişilere silah ve mühimmat sağlanması da dahil. Azov üyeleri tarafından yasaklı savaş araçlarının ve yöntemlerinin kullanıldığı belirlendi” diye konuştu.Savcıların Azov’un faşist ideolojiye dayalı ve Rusya’da yasaklı olan aşırılık yanlısı örgütlerini destekleyen aşırı milliyetçi bir oluşum olarak faaliyetleri hakkında kesin sonuca vardıklarına’ dikkat çeken Krasnov, “Azov militanları tarafından işlenen suçlar, zalimlikleri bakımından ancak Nazi işgalcilerinin ve suç ortaklarının İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleriyle karşılaştırılabilir. Azov militanlarının, Nazi sembolleri ve sloganları da dahil olmak üzere faşizm ideologlarının çalışmalarını temel aldıklarını gösteren gerçekleri tespit ettik” vurgusunu yaptı.Mahkemede Azov’un faaliyetlerini uzun yıllardır inceleyen insan hakları aktivistlerinin, gazetecilerin ve ünlü isimlerin konuştuklarını dile getiren Krasnov, “Uzmanlar, küçük çocuklar da dahil olmak üzere militanlar tarafından sivillere yönelik işkence ve cinayetler, sivil tesislere kasıtlı saldırılar, sivil nüfusun ikamet ettiği yerlere mayın ve patlayıcıların döşenmesi hakkında, görgü tanıklarının ifadeleri de dahil olmak üzere video ve ses materyalleri sundu” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-azov-taburu-militanlari-ve-ukraynali-gucler-ateskesi-kullanarak-ates-mevzilerine-gecti-1056047639.html

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