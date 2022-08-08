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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/rusya-bassavcisi-krasnov-azov-taburunu-yasakli-savas-yontemlerini-kullanmakla-sucladi-1059665524.html
Rusya Başsavcısı Krasnov, Azov Taburu’nu yasaklı savaş yöntemlerini kullanmakla suçladı
Rusya Başsavcısı Krasnov, Azov Taburu’nu yasaklı savaş yöntemlerini kullanmakla suçladı
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Başsavcılığın Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun yasaklı savaş yöntemleri kullandıklarını, özellikle de sivillere... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T19:33+0300
2022-08-08T19:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
azov
savcı
igor krasnov
rusya
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Krasnov, Rus Kommersant gazetesine demecinde Rusya Başsavcılığı’nın Azov Taburu’nun üyelerinin yasaklı savaş araçları ve yöntemleri kullandıklarını, özellikle de sivillere işkence yapmak ve çocukları öldürmek gibi savaş suçları işlediklerini tespit ettiğini söyledi.Başsavcı, “Azov birliğinin üyeleri tarafından işlenen aşırılık yanlısı ve terör suçlarına ilişkin kanıtlar topladık, buna eğitilmiş paralı askerlerin çatışmalara katılması, bu kişilere silah ve mühimmat sağlanması da dahil. Azov üyeleri tarafından yasaklı savaş araçlarının ve yöntemlerinin kullanıldığı belirlendi” diye konuştu.Savcıların Azov’un faşist ideolojiye dayalı ve Rusya’da yasaklı olan aşırılık yanlısı örgütlerini destekleyen aşırı milliyetçi bir oluşum olarak faaliyetleri hakkında kesin sonuca vardıklarına’ dikkat çeken Krasnov, “Azov militanları tarafından işlenen suçlar, zalimlikleri bakımından ancak Nazi işgalcilerinin ve suç ortaklarının İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleriyle karşılaştırılabilir. Azov militanlarının, Nazi sembolleri ve sloganları da dahil olmak üzere faşizm ideologlarının çalışmalarını temel aldıklarını gösteren gerçekleri tespit ettik” vurgusunu yaptı.Mahkemede Azov’un faaliyetlerini uzun yıllardır inceleyen insan hakları aktivistlerinin, gazetecilerin ve ünlü isimlerin konuştuklarını dile getiren Krasnov, “Uzmanlar, küçük çocuklar da dahil olmak üzere militanlar tarafından sivillere yönelik işkence ve cinayetler, sivil tesislere kasıtlı saldırılar, sivil nüfusun ikamet ettiği yerlere mayın ve patlayıcıların döşenmesi hakkında, görgü tanıklarının ifadeleri de dahil olmak üzere video ve ses materyalleri sundu” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/rusya-azov-taburu-militanlari-ve-ukraynali-gucler-ateskesi-kullanarak-ates-mevzilerine-gecti-1056047639.html
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ukrayna, ukrayna krizi, azov, savcı, igor krasnov, rusya

Rusya Başsavcısı Krasnov, Azov Taburu’nu yasaklı savaş yöntemlerini kullanmakla suçladı

19:33 08.08.2022 (güncellendi: 19:38 08.08.2022)
© Sputnik / Yevgeniy Kotenko / Fotoğraf bankasına girAzov Taburu
Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Yevgeniy Kotenko
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Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Başsavcılığın Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun yasaklı savaş yöntemleri kullandıklarını, özellikle de sivillere işkence yapmak ve çocukları öldürmek gibi suçlar işlediklerini tespit ettiğini belirtti.
Krasnov, Rus Kommersant gazetesine demecinde Rusya Başsavcılığı’nın Azov Taburu’nun üyelerinin yasaklı savaş araçları ve yöntemleri kullandıklarını, özellikle de sivillere işkence yapmak ve çocukları öldürmek gibi savaş suçları işlediklerini tespit ettiğini söyledi.
Başsavcı, “Azov birliğinin üyeleri tarafından işlenen aşırılık yanlısı ve terör suçlarına ilişkin kanıtlar topladık, buna eğitilmiş paralı askerlerin çatışmalara katılması, bu kişilere silah ve mühimmat sağlanması da dahil. Azov üyeleri tarafından yasaklı savaş araçlarının ve yöntemlerinin kullanıldığı belirlendi” diye konuştu.
Savcıların Azov’un faşist ideolojiye dayalı ve Rusya’da yasaklı olan aşırılık yanlısı örgütlerini destekleyen aşırı milliyetçi bir oluşum olarak faaliyetleri hakkında kesin sonuca vardıklarına’ dikkat çeken Krasnov, “Azov militanları tarafından işlenen suçlar, zalimlikleri bakımından ancak Nazi işgalcilerinin ve suç ortaklarının İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemleriyle karşılaştırılabilir. Azov militanlarının, Nazi sembolleri ve sloganları da dahil olmak üzere faşizm ideologlarının çalışmalarını temel aldıklarını gösteren gerçekleri tespit ettik” vurgusunu yaptı.
Mahkemede Azov’un faaliyetlerini uzun yıllardır inceleyen insan hakları aktivistlerinin, gazetecilerin ve ünlü isimlerin konuştuklarını dile getiren Krasnov, “Uzmanlar, küçük çocuklar da dahil olmak üzere militanlar tarafından sivillere yönelik işkence ve cinayetler, sivil tesislere kasıtlı saldırılar, sivil nüfusun ikamet ettiği yerlere mayın ve patlayıcıların döşenmesi hakkında, görgü tanıklarının ifadeleri de dahil olmak üzere video ve ses materyalleri sundu” ifadelerini kullandı.
Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
Ukrayna krizi
Rusya: Azov Taburu militanları ve Ukraynalı güçler, ateşkesi kullanarak ateş mevzilerine geçti
3 Mayıs, 14:38
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