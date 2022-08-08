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Rusya: Kuzey Akım’ın eskisi gibi çalışmasını sağlayacak işlemler yaptırımlar yüzünden tamamlanamıyor
Rusya: Kuzey Akım’ın eskisi gibi çalışmasını sağlayacak işlemler yaptırımlar yüzünden tamamlanamıyor
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım boru hattının yeniden çalışmasına olanak verecek teknik işlemlerin... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
kuzey akım
kuzey akım-2
rusya
yaptırım
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Radio Times dergisine demeç veren Polyanskiy, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikini neden azalttığı sorusu karşısında, “Kuzey Akım için birtakım teçhizatın yardımı ile tamamlanması gereken bazı teknik süreçler var, ancak bu, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar yüzünden yapılamıyor” dedi.Bununla beraber, Kuzey Akım üstünden Avrupa’ya gaz akışının azalmış olmasının Rusya’nın güvenilmeyecek bir gaz tedarikçisi olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Polyanskiy, şöyle devam etti: Kuzey Akım boru hattının operatör şirketi Rus gazprom, hattın çalışmasına yardımcı olacak türbinlerin, Kanada’daki bir siemens fabrikasında onarımdan geçtikleri, ancak yaptırımlar yüzünden kendilerine ulaştırılamadıklarını söylüyor.
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kuzey akım, kuzey akım-2, rusya, yaptırım

Rusya: Kuzey Akım’ın eskisi gibi çalışmasını sağlayacak işlemler yaptırımlar yüzünden tamamlanamıyor

01:25 08.08.2022
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım boru hattının yeniden çalışmasına olanak verecek teknik işlemlerin, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle tamamlanamadığını belirtti.
Radio Times dergisine demeç veren Polyanskiy, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikini neden azalttığı sorusu karşısında, “Kuzey Akım için birtakım teçhizatın yardımı ile tamamlanması gereken bazı teknik süreçler var, ancak bu, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar yüzünden yapılamıyor” dedi.
Bununla beraber, Kuzey Akım üstünden Avrupa’ya gaz akışının azalmış olmasının Rusya’nın güvenilmeyecek bir gaz tedarikçisi olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Polyanskiy, şöyle devam etti:
“Rusya karşıtı yaptırımları uygulamaya koymak bizim fikrimiz değildi, o nedenle bu soruyu, kendi vatandaşlarının menfaatlerini asla göz önünde bulundurmayan düşüncesiz Avrupalı ve İngiliz politikacılara sormak gerek.”
Kuzey Akım boru hattının operatör şirketi Rus gazprom, hattın çalışmasına yardımcı olacak türbinlerin, Kanada’daki bir siemens fabrikasında onarımdan geçtikleri, ancak yaptırımlar yüzünden kendilerine ulaştırılamadıklarını söylüyor.
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