https://tr.sputniknews.com/20220808/rusya-kuzey-akimin-eskisi-gibi-calismasini-saglayacak-islemler-yaptirimlar-yuzunden-tamamlanamiyor-1059633140.html

Rusya: Kuzey Akım’ın eskisi gibi çalışmasını sağlayacak işlemler yaptırımlar yüzünden tamamlanamıyor

Rusya: Kuzey Akım’ın eskisi gibi çalışmasını sağlayacak işlemler yaptırımlar yüzünden tamamlanamıyor

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Kuzey Akım boru hattının yeniden çalışmasına olanak verecek teknik işlemlerin... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T01:25+0300

2022-08-08T01:25+0300

2022-08-08T01:25+0300

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kuzey akım-2

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yaptırım

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Radio Times dergisine demeç veren Polyanskiy, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikini neden azalttığı sorusu karşısında, “Kuzey Akım için birtakım teçhizatın yardımı ile tamamlanması gereken bazı teknik süreçler var, ancak bu, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar yüzünden yapılamıyor” dedi.Bununla beraber, Kuzey Akım üstünden Avrupa’ya gaz akışının azalmış olmasının Rusya’nın güvenilmeyecek bir gaz tedarikçisi olduğu anlamına gelmediğini kaydeden Polyanskiy, şöyle devam etti: Kuzey Akım boru hattının operatör şirketi Rus gazprom, hattın çalışmasına yardımcı olacak türbinlerin, Kanada’daki bir siemens fabrikasında onarımdan geçtikleri, ancak yaptırımlar yüzünden kendilerine ulaştırılamadıklarını söylüyor.

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kuzey akım, kuzey akım-2, rusya, yaptırım