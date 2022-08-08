https://tr.sputniknews.com/20220808/saglik-bakanliginin-raporu-alti-ayda-11-bin-82-siddet-olayi-icin-beyaz-kod-basvurusu-yapildi-1059655274.html

Sağlık Bakanlığı’nın raporu: Altı ayda, 11 bin 82 şiddet olayı için 'Beyaz Kod' başvurusu yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın raporu: Altı ayda, 11 bin 82 şiddet olayı için 'Beyaz Kod' başvurusu yapıldı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında çalışanların yardım istemek için kullandıkları beyaz kod sistemi, 2022 yılının ilk altı ayında 11 bin 82 defa... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T14:38+0300

2022-08-08T14:38+0300

2022-08-08T15:04+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

sağlık

şiddet

doktor

hasta

beyaz kod

hastane

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Hastane güvenlik alarm sistemi olarak tanımlanan beyaz kod uygulaması 2012 yılında uygulanmaya başladı. Uygulamada sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında, hastane içindeki telefonlardan 1111 numarasını arayarak yardım isteyebiliyor.Sağlıkçılara yönelik sözlü veya fiziksel olarak şiddet olayları karşısında beyaz kod vermesi üzerine, hastane güvenliği ve kolluk kuvvetleri olaya müdahale ederek şiddet olayının büyümesini engellenmeye çalışılıyor. Beyaz kod durumu incelenerek sanıklar hakkında da yargılama süreci başlatılıyor.2022’nin ilk altı aylık rakamı açıklandıSağlık Bakanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda “beyaz kod” verileri hakkında verilen bilgiye göre, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında kullanılan “beyaz kod” sistemi 2022’nin ilk altı aylık döneminde 11 bin 82 defa kullanıldı. Raporun Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü başlığı altındaki bölümde “beyaz kod” sistemine yapılan başvuruların 6 bin 594’sının hukuki yardım kapsamında değerlendirilerek işlem yapıldığı belirtildi.Beyaz kodun yargılama süreciSağlık personeline karşı işlenen hakaret, tehdit, kasten yaralama gibi şiddet içeren suçlar, sağlık personelinin sağlık hizmeti sunumu sırasında işlendiğinde resen soruşturma başlatılıyor. Beyaz kod verilmesi veya suç duyurusunda bulunulmasıyla başsavcılık makamı kendiliğinden kovuşturma başlatıyor. Savcılık makamı bu suçların işlendiğine dair yeterli deliller olduğuna kanaat getirdiğinde iddianame düzenleyerek kamu davası açıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220801/tbmm-saglikta-siddeti-gorusmek-icin-olaganustu-toplaniyor-1059353954.html

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sağlık bakanlığı, sağlık, şiddet, doktor, hasta, beyaz kod, hastane