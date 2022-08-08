https://tr.sputniknews.com/20220808/saglik-bakanliginin-raporu-alti-ayda-11-bin-82-siddet-olayi-icin-beyaz-kod-basvurusu-yapildi-1059655274.html
Sağlık Bakanlığı’nın raporu: Altı ayda, 11 bin 82 şiddet olayı için 'Beyaz Kod' başvurusu yapıldı
Sağlık Bakanlığı’nın raporu: Altı ayda, 11 bin 82 şiddet olayı için 'Beyaz Kod' başvurusu yapıldı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında çalışanların yardım istemek için kullandıkları beyaz kod sistemi, 2022 yılının ilk altı ayında 11 bin 82 defa... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T14:38+0300
2022-08-08T14:38+0300
2022-08-08T15:04+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
sağlık
şiddet
doktor
hasta
beyaz kod
hastane
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Hastane güvenlik alarm sistemi olarak tanımlanan beyaz kod uygulaması 2012 yılında uygulanmaya başladı. Uygulamada sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında, hastane içindeki telefonlardan 1111 numarasını arayarak yardım isteyebiliyor.Sağlıkçılara yönelik sözlü veya fiziksel olarak şiddet olayları karşısında beyaz kod vermesi üzerine, hastane güvenliği ve kolluk kuvvetleri olaya müdahale ederek şiddet olayının büyümesini engellenmeye çalışılıyor. Beyaz kod durumu incelenerek sanıklar hakkında da yargılama süreci başlatılıyor.2022’nin ilk altı aylık rakamı açıklandıSağlık Bakanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda “beyaz kod” verileri hakkında verilen bilgiye göre, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında kullanılan “beyaz kod” sistemi 2022’nin ilk altı aylık döneminde 11 bin 82 defa kullanıldı. Raporun Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü başlığı altındaki bölümde “beyaz kod” sistemine yapılan başvuruların 6 bin 594’sının hukuki yardım kapsamında değerlendirilerek işlem yapıldığı belirtildi.Beyaz kodun yargılama süreciSağlık personeline karşı işlenen hakaret, tehdit, kasten yaralama gibi şiddet içeren suçlar, sağlık personelinin sağlık hizmeti sunumu sırasında işlendiğinde resen soruşturma başlatılıyor. Beyaz kod verilmesi veya suç duyurusunda bulunulmasıyla başsavcılık makamı kendiliğinden kovuşturma başlatıyor. Savcılık makamı bu suçların işlendiğine dair yeterli deliller olduğuna kanaat getirdiğinde iddianame düzenleyerek kamu davası açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/tbmm-saglikta-siddeti-gorusmek-icin-olaganustu-toplaniyor-1059353954.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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sağlık bakanlığı, sağlık, şiddet, doktor, hasta, beyaz kod, hastane
Sağlık Bakanlığı’nın raporu: Altı ayda, 11 bin 82 şiddet olayı için 'Beyaz Kod' başvurusu yapıldı
14:38 08.08.2022 (güncellendi: 15:04 08.08.2022) Abone ol
Özel
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında çalışanların yardım istemek için kullandıkları beyaz kod sistemi, 2022 yılının ilk altı ayında 11 bin 82 defa kullanıldı. Bu olayların 6 bin 594’sı yargıya taşındı.
Hastane güvenlik alarm sistemi olarak tanımlanan beyaz kod uygulaması 2012 yılında uygulanmaya başladı. Uygulamada sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kaldıklarında, hastane içindeki telefonlardan 1111 numarasını arayarak yardım isteyebiliyor.
Sağlıkçılara yönelik sözlü veya fiziksel olarak şiddet olayları karşısında beyaz kod vermesi üzerine, hastane güvenliği ve kolluk kuvvetleri olaya müdahale ederek şiddet olayının büyümesini engellenmeye çalışılıyor. Beyaz kod durumu incelenerek sanıklar hakkında da yargılama süreci başlatılıyor.
2022’nin ilk altı aylık rakamı açıklandı
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda “beyaz kod” verileri hakkında verilen bilgiye göre, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında kullanılan “beyaz kod” sistemi 2022’nin ilk altı aylık döneminde 11 bin 82 defa kullanıldı. Raporun Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü başlığı altındaki bölümde “beyaz kod” sistemine yapılan başvuruların 6 bin 594’sının hukuki yardım kapsamında değerlendirilerek işlem yapıldığı belirtildi.
Beyaz kodun yargılama süreci
Sağlık personeline karşı işlenen hakaret, tehdit, kasten yaralama gibi şiddet içeren suçlar, sağlık personelinin sağlık hizmeti sunumu sırasında işlendiğinde resen soruşturma başlatılıyor. Beyaz kod verilmesi veya suç duyurusunda bulunulmasıyla başsavcılık makamı kendiliğinden kovuşturma başlatıyor.
Savcılık makamı bu suçların işlendiğine dair yeterli deliller olduğuna kanaat getirdiğinde iddianame düzenleyerek kamu davası açıyor.