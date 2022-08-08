https://tr.sputniknews.com/20220808/selda-bagcandan-gokhan-turkmene-aleyna-tilki-yaniti-sana-ne-sahneme-kimi-istersem-cikaririm-1059656884.html

Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne, sahneme kimi istersem çıkarırım

Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne, sahneme kimi istersem çıkarırım

Selda Bağcan, Aleyna Tilki'yi sahneye çıkarmasına 'güzel reklam' diyen Gökhan Türkmen'e yanıt verdi. Bağcan, "Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T15:04+0300

2022-08-08T15:04+0300

2022-08-08T15:32+0300

selda bağcan

yaşam

aleyna tilki

konser

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İstanbul Festivali kapsamında dinleyicileriyle buluşan Selda Bağcan, sahneye Aleyna Tilki'yi davet ederek şarkıcıyla düet yaptı. Müzisyen Gökhan Türkmen, Bağcan'ın Tilki'yi sahneye davet etmesine tepki gösterdi. Selda Bağcan ise Türkmen'e "Sana ne?" diyerek yanıt verdi.Gökhan Türkmen, Selda Bağcan'ın Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" yazdı.Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Selda Bağcan ise Türkmen'e şu sözlerle yanıt verdi:

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selda bağcan, aleyna tilki, konser