https://tr.sputniknews.com/20220808/selda-bagcandan-gokhan-turkmene-aleyna-tilki-yaniti-sana-ne-sahneme-kimi-istersem-cikaririm-1059656884.html
Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne, sahneme kimi istersem çıkarırım
Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne, sahneme kimi istersem çıkarırım
Selda Bağcan, Aleyna Tilki'yi sahneye çıkarmasına 'güzel reklam' diyen Gökhan Türkmen'e yanıt verdi. Bağcan, "Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T15:04+0300
2022-08-08T15:04+0300
2022-08-08T15:32+0300
selda bağcan
yaşam
aleyna tilki
konser
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İstanbul Festivali kapsamında dinleyicileriyle buluşan Selda Bağcan, sahneye Aleyna Tilki'yi davet ederek şarkıcıyla düet yaptı. Müzisyen Gökhan Türkmen, Bağcan'ın Tilki'yi sahneye davet etmesine tepki gösterdi. Selda Bağcan ise Türkmen'e "Sana ne?" diyerek yanıt verdi.Gökhan Türkmen, Selda Bağcan'ın Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" yazdı.Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Selda Bağcan ise Türkmen'e şu sözlerle yanıt verdi:
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selda bağcan, aleyna tilki, konser
Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e 'Aleyna Tilki' yanıtı: Sana ne, sahneme kimi istersem çıkarırım
15:04 08.08.2022 (güncellendi: 15:32 08.08.2022) Abone ol
Selda Bağcan, Aleyna Tilki'yi sahneye çıkarmasına 'güzel reklam' diyen Gökhan Türkmen'e yanıt verdi. Bağcan, "Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" dedi.
İstanbul Festivali kapsamında dinleyicileriyle buluşan Selda Bağcan, sahneye Aleyna Tilki'yi davet ederek şarkıcıyla düet yaptı. Müzisyen Gökhan Türkmen, Bağcan'ın Tilki'yi sahneye davet etmesine tepki gösterdi. Selda Bağcan ise Türkmen'e "Sana ne?" diyerek yanıt verdi.
Gökhan Türkmen, Selda Bağcan'ın Aleyna Tilki'yi sahnesinde konuk etmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese!" yazdı.
Magazinsortie.com'
dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Selda Bağcan ise Türkmen'e şu sözlerle yanıt verdi:
"Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'reklam yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de. Gereksiz polemikler bunlar. Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?"