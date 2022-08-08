https://tr.sputniknews.com/20220808/sike-davasina-bakan-hakim-ve-savcilar-hakkinda-son-sorusturma-acilmasina-karar-verildi-1059674358.html

Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında son soruşturma açılmasına karar verildi

Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında son soruşturma açılmasına karar verildi

'Futbolda Şike Kumpası' davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T22:47+0300

2022-08-08T22:47+0300

2022-08-08T22:47+0300

şike

futbolda şike davası

türkiye

dava

mahkeme

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021 yılında 'Futbolda Şike Kumpası' davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlanarak Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianameyi inceleyen mahkeme, şüpheliler hakkında son soruşturmanın açılması talebini kabul etti. Mahkeme, iddianamenin Yargıtay'a gönderilerek suç tarihinde 1. sınıf hakim ve savcı olan kişilerin yargılamalarının Yargıtay'da yapılmasına karar verdi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 23 sayfalık iddianamede, Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu müşteki olarak yer almıştı. İddianamede aralarında firari savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 38 hakim savcı ise şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede müşteki Aziz Yıldırım’ın avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinin ardından şüpheli hakim savcılar hakkında HSK 2. Dairesi’nin kararı ile kovuşturma izni verildiği belirtilmişti. İddianamede FETÖ’nün futbol camiasına nüfuz ederek bu alanda etkinlik kurmak istediği, bu amaçla geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ı hedef olarak seçtiği belirtilmişti. FETÖ’nün yasa dışı dinleme faaliyetleri kapsamında Aziz Yıldırım’ı sözde dini argümanlar kullanan bir terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle dinlediği de iddianamede belirtilmişti. Örgütün 3 Temmuz 2011’de 'Futbolda Şike Kumpası' olarak bilinen operasyon ile Aziz Yıldırım’ı tutukladıkları ve operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına “Aziz Yıldırım’ı ver kurtul" şeklinde aleyhinde ifade vermek için yönlendirdikleri de iddianamede açıklanmıştı. Örgütün bu şekilde yargı yoluyla Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ı tasfiye etmek istediği iddianamede aktarılmıştı.İddianamede, şüphelilerin 'Futbolda Şike Kumpası' davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ı tasfiye etmek amacıyla yapmış oldukları yargısal faaliyetlerinde anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermedikleri belirtilmişti. Şüphelilerin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının içine girerek örgüt hiyerarşisi, ideolojik bağlılık duyguları ve örgütün talimatıyla kolluk görevlileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği de iddianamede açıklanmıştı. Hakim ve savcıların maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları ve tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık ehliyet ve liyakat ilkelerine aykırı davrandıkları da iddianamede belirtilmişti. İddianamede futbolda şike iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk’in 88 yıl 6 ay, firari savcı Zekeriya Öz’ün ise 86 yıl 6 ay hapsi talep edilmişti. Yargılamayı yapan mahkemenin başkanı Mehmet Ekinci’nin ise 43 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer şüphelilerin de değişen oranlarda hapsi talep edilmişti. İddianame 38 şüphelinin Yargıtay’da yargılanmaları için haklarında son soruşturmanın açılması kararı verilmesi talep edilerek mahkemeye gönderilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220127/hsk-38-eski-hakim-ve-savciyi-futbolda-sike-davasi-kapsaminda-da-meslekten-ihrac-etti-1053203715.html

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