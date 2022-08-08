https://tr.sputniknews.com/20220808/spor-salonu-ucretine-salgin-iadesi-1059660249.html

Spor salonu ücretine salgın iadesi

Spor salonu ücretine salgın iadesi

Diyarbakır'da bir vatandaşın başvurusunu değerlendiren mahkeme, salgında kullanılamayan spor salonu ücretinin iadesine karar verdi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T16:32+0300

2022-08-08T16:32+0300

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türkiye

türkiye

spor salonu

ücret

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Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesi, spor yapmak için üyelik kaydı yaptıran ancak Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme kapsamındaki hizmeti alamayan kişinin spor salonuna ödediği ücretin iadesine karar verdi.E.Y, merkez Kayapınar ilçesindeki bir spor salonuna 25 Şubat 2020'de kayıt yaptırdı. E.Y'nin peşin ödeme yaptığı spor salonu salgın tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020'de geçici olarak kullanıma kapatıldı.Salgın koşullarında belirsizliğin sürmesi nedeniyle E.Y, işletme sahibine sözleşmesini tek taraflı feshetmek istediğini belirtti.Yönetim karar itiraz ettiİşletmeciden olumlu cevap alamayan E.Y, tüketici hakem heyetine başvurdu. Tüketici hakem heyeti ücretin E.Y'ye iadesi yönünde karar verdi.İşletmenin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya, Diyarbakır 1. Tüketici Mahkemesine taşındı.İşletmenin itiraz dilekçesinde, "Davalı, spor salonuna üyelik yaptırmış ve sonra salgını gerekçe göstererek sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istemiş, tüketici hakem heyetine başvurmuştur. Heyet 2 bin 291 liranın davalıya iadesine karar vermiştir. Bu kararın iptaline karar verilmesini talep ediyoruz" denildi.E.Y'nin avukatı ise tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, açılan davanın reddine karar verilmesi talebinde bulundu.'Hizmet oranında talep edilebilir'Dosyayı değerlendiren mahkemenin tüketici lehine verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20220808/mahkemeden-ev-kredisi-icin-alinan-calisma-bedeli-tutari-ile-ilgili-emsal-karar-1059658512.html

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türkiye, spor salonu, ücret