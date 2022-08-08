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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/tac-amerikalilarin-ukraynaya-destegi-yakinda-sona-erecek-1059671255.html
TAC: Amerikalıların Ukrayna’ya desteği yakında sona erecek
TAC: Amerikalıların Ukrayna’ya desteği yakında sona erecek
The American Conservative (TAC) dergisi, Ukrayna’ya desteğin Amerikalılar için sadece yeni trend olduğunu, yakında bu trendin yerini bir başkasının alacağını... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T21:35+0300
2022-08-08T21:35+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
joe biden
vladimir zelenskiy
silah
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Houston-Downtown Üniversitesi’nden Prof. Adam Ellwanger, TAC için kaleme aldığı yazısında, “Ukrayna’ya geçtiğimizde, Kovid-19 halâ ortalığı kasıp kavuruyordu. Muhtemelen bu çatışma bitmeden bize yeni bir rota belirlenecek” ifadesini kullandı.Amerikan toplumunda son yıllarda, bir gündemin diğer tüm konuları gölgede bıraktığı ve kısa süreliğine ana ve tek sorun haline geldiği bir eğilimin gözlemlendiği ifade edilen yazıda, “Bu, ulus için bir dereceye kadar bir tehdit. Gündem, suni olarak bir sorun diğerlerin üzerine çıkarıyor ve aslında çok daha acil olabilecek diğer konularda eylemsizliği haklı çıkarıyor” dendi.Bir gündemin popüler olmasının Amerikalıların Ukrayna’yı gerçekten önemsediği anlamına gelmediğini kaydeden uzman, “Bir daha Ukrayna bayrağı taşıyan bir Amerikalı gördüğünüzde kendinize şunu sorun: Bu adam bu ülkeyi haritada bulabilir mi?” diye yazdı.Ukrayna krizinin birçok Amerikalı için ABD-Meksika sınırındaki güvenlik sorunlarından daha önemli hale geldiğinden emin olan Ellwanger, “Sonuçta birincisi gündemdeyken ikincisi görmezden gelinebilir” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220808/handelsblatt-avrupa-gelismekte-olan-ulkelerin-gazini-calmaya-karar-verdi-1059665838.html
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abd, ukrayna, joe biden, vladimir zelenskiy, silah

TAC: Amerikalıların Ukrayna’ya desteği yakında sona erecek

21:35 08.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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The American Conservative (TAC) dergisi, Ukrayna’ya desteğin Amerikalılar için sadece yeni trend olduğunu, yakında bu trendin yerini bir başkasının alacağını belirtti.
Houston-Downtown Üniversitesi’nden Prof. Adam Ellwanger, TAC için kaleme aldığı yazısında, “Ukrayna’ya geçtiğimizde, Kovid-19 halâ ortalığı kasıp kavuruyordu. Muhtemelen bu çatışma bitmeden bize yeni bir rota belirlenecek” ifadesini kullandı.
Amerikan toplumunda son yıllarda, bir gündemin diğer tüm konuları gölgede bıraktığı ve kısa süreliğine ana ve tek sorun haline geldiği bir eğilimin gözlemlendiği ifade edilen yazıda, “Bu, ulus için bir dereceye kadar bir tehdit. Gündem, suni olarak bir sorun diğerlerin üzerine çıkarıyor ve aslında çok daha acil olabilecek diğer konularda eylemsizliği haklı çıkarıyor” dendi.
Bir gündemin popüler olmasının Amerikalıların Ukrayna’yı gerçekten önemsediği anlamına gelmediğini kaydeden uzman, “Bir daha Ukrayna bayrağı taşıyan bir Amerikalı gördüğünüzde kendinize şunu sorun: Bu adam bu ülkeyi haritada bulabilir mi?” diye yazdı.
Ukrayna krizinin birçok Amerikalı için ABD-Meksika sınırındaki güvenlik sorunlarından daha önemli hale geldiğinden emin olan Ellwanger, “Sonuçta birincisi gündemdeyken ikincisi görmezden gelinebilir” diye ekledi.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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