https://tr.sputniknews.com/20220808/tavuk-doner-yiyen-23-kisi-zehirlendi-1059661358.html
Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi
Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T17:06+0300
2022-08-08T17:06+0300
2022-08-08T17:06+0300
yaşam
tavuk döner
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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polislerin eşliğinde, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tavuk döner
Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polislerin eşliğinde, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.