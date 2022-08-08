https://tr.sputniknews.com/20220808/tavuk-doner-yiyen-23-kisi-zehirlendi-1059661358.html

Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi

Tavuk döner yiyen 23 kişi zehirlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ordu caddesi üzerinde bulunan bir lokantada tavuk döner yiyen 23 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T17:06+0300

2022-08-08T17:06+0300

2022-08-08T17:06+0300

yaşam

tavuk döner

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Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların hastanede serum takılarak müşahede altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri polislerin eşliğinde, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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tavuk döner