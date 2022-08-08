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TOGG için ilk prototip batarya üretildi
TOGG için ilk prototip batarya üretildi
TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro)... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T12:19+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye
batarya
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Yerli otomobil TOGG, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak. 29 Ekim'de seri üretimine başlanacak yerli otomobil TOGG için krtik bir viraj daha geçildi.SİRO Energy'den yapılan açıklamada, "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadeleri kullanıldı.Tesiste üretilen ilk batarya, yapılan testler sonucunda başarılı bulundu.2023'te seri üretime geçilecekEylül 2021'de kurulan Siro, seri üretime 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin Li-Ion NMC batarya hücrelerini üretecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir TOGG hatırası' etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220806/cumhurbaskani-erdogan-togg-ile-test-surusu-yapti-1059593866.html
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togg, recep tayyip erdoğan, batarya

TOGG için ilk prototip batarya üretildi

12:19 08.08.2022 (güncellendi: 12:26 08.08.2022)
© AAYerli otomobil TOGG
Yerli otomobil TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AA
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TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze’de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk prototip batarya ürettiğini açıkladı.
Yerli otomobil TOGG, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak. 29 Ekim'de seri üretimine başlanacak yerli otomobil TOGG için krtik bir viraj daha geçildi.
SİRO Energy'den yapılan açıklamada, "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadeleri kullanıldı.
Tesiste üretilen ilk batarya, yapılan testler sonucunda başarılı bulundu.

2023'te seri üretime geçilecek

Eylül 2021'de kurulan Siro, seri üretime 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin Li-Ion NMC batarya hücrelerini üretecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili TOGG'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir TOGG hatırası' etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ile test sürüşü yaptı
6 Ağustos, 18:28
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