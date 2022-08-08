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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/ukraynanin-turkiye-buyukelcisi-bayraktar-sihasi-ureten-baykar-ukraynada-fabrika-insa-edecek--1059657441.html
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi: Bayraktar SİHA'sı üreten Baykar, Ukrayna’da fabrika inşa edecek
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi: Bayraktar SİHA'sı üreten Baykar, Ukrayna’da fabrika inşa edecek
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten Baykar şirketinin Ukrayna’da fabrika inşa edeceğini ve bu... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T15:26+0300
2022-08-08T15:27+0300
ukrayna krizi
bayraktar
siha
vasyl bodnar
ukrayna
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Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, RBK Ukrayna ajansına verdiği röportajda Bayraktar SİHA’larının üreticisi Baykar Savunma’nın bu araçların Ukrayna’da üretimi için gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi. Bodnar, “Fabrika inşa edilecek. Sadece bir hafta önce hükümet ikili anlaşmayı, yani fabrika inşasına ilişkin anlaşmayı onayladı ve tasdik için parlamentoya gönderdi. Bayraktar şirketinin sahibi kendi Ukrayna şirketini kurdu, bu şirket arsa satın aldı, tesisin projesini geliştirdi ve sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor” diye konuştu. Bodnar ayrıca anlaşması Rusya’nın Ukrayna’da özel operasyon başlatmadan önce imzalanan söz konusu tesiste üretilecek İHA modellerinin önemli bir bölümünde Ukrayna yapımı bileşenlerin kullanılacağını kaydetti. Baykar şirketinin ortaklarından bir tanesinin kendisine şirketin Rusya’da fabrika kurmayacağını, bu konuda ciddi herhangi bir görüşme de yapılmadığını söylediğine dikkat çeken Bodnar, yine de Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-teknik işbirliğinin Ukrayna ve diğer ülkeler için ‘oldukça rahatsız edici’ olduğunu sözlerine ekledi. Ukraynalı Büyükelçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğu ile İstanbul’da imzalanan, Ukrayna tahılının taşınmasına ilişkin anlaşmanın fiilen uygulanmaya başladığının da altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220727/peskovdan-bayraktar-uretiminde-rus-turk-isbirligi-sorusuna-yanit--1059193599.html
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bayraktar, siha, vasyl bodnar, ukrayna

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi: Bayraktar SİHA'sı üreten Baykar, Ukrayna’da fabrika inşa edecek

15:26 08.08.2022 (güncellendi: 15:27 08.08.2022)
© AFP 2022 / BIROL BEBEKBayraktar TB2
Bayraktar TB2 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© AFP 2022 / BIROL BEBEK
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Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten Baykar şirketinin Ukrayna’da fabrika inşa edeceğini ve bu amaçla tescil yaptırarak arsa satın aldığını belirtti.
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, RBK Ukrayna ajansına verdiği röportajda Bayraktar SİHA’larının üreticisi Baykar Savunma’nın bu araçların Ukrayna’da üretimi için gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.
Bodnar, “Fabrika inşa edilecek. Sadece bir hafta önce hükümet ikili anlaşmayı, yani fabrika inşasına ilişkin anlaşmayı onayladı ve tasdik için parlamentoya gönderdi. Bayraktar şirketinin sahibi kendi Ukrayna şirketini kurdu, bu şirket arsa satın aldı, tesisin projesini geliştirdi ve sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor” diye konuştu.
Bodnar ayrıca anlaşması Rusya’nın Ukrayna’da özel operasyon başlatmadan önce imzalanan söz konusu tesiste üretilecek İHA modellerinin önemli bir bölümünde Ukrayna yapımı bileşenlerin kullanılacağını kaydetti.
Baykar şirketinin ortaklarından bir tanesinin kendisine şirketin Rusya’da fabrika kurmayacağını, bu konuda ciddi herhangi bir görüşme de yapılmadığını söylediğine dikkat çeken Bodnar, yine de Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-teknik işbirliğinin Ukrayna ve diğer ülkeler için ‘oldukça rahatsız edici’ olduğunu sözlerine ekledi.
Ukraynalı Büyükelçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğu ile İstanbul’da imzalanan, Ukrayna tahılının taşınmasına ilişkin anlaşmanın fiilen uygulanmaya başladığının da altını çizdi.
Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
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