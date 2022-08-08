https://tr.sputniknews.com/20220808/ukraynanin-turkiye-buyukelcisi-bayraktar-sihasi-ureten-baykar-ukraynada-fabrika-insa-edecek--1059657441.html

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi: Bayraktar SİHA'sı üreten Baykar, Ukrayna’da fabrika inşa edecek

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi: Bayraktar SİHA'sı üreten Baykar, Ukrayna’da fabrika inşa edecek

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Bodnar, Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten Baykar şirketinin Ukrayna’da fabrika inşa edeceğini ve bu... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T15:26+0300

2022-08-08T15:26+0300

2022-08-08T15:27+0300

ukrayna krizi

bayraktar

siha

vasyl bodnar

ukrayna

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Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, RBK Ukrayna ajansına verdiği röportajda Bayraktar SİHA’larının üreticisi Baykar Savunma’nın bu araçların Ukrayna’da üretimi için gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi. Bodnar, “Fabrika inşa edilecek. Sadece bir hafta önce hükümet ikili anlaşmayı, yani fabrika inşasına ilişkin anlaşmayı onayladı ve tasdik için parlamentoya gönderdi. Bayraktar şirketinin sahibi kendi Ukrayna şirketini kurdu, bu şirket arsa satın aldı, tesisin projesini geliştirdi ve sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyor” diye konuştu. Bodnar ayrıca anlaşması Rusya’nın Ukrayna’da özel operasyon başlatmadan önce imzalanan söz konusu tesiste üretilecek İHA modellerinin önemli bir bölümünde Ukrayna yapımı bileşenlerin kullanılacağını kaydetti. Baykar şirketinin ortaklarından bir tanesinin kendisine şirketin Rusya’da fabrika kurmayacağını, bu konuda ciddi herhangi bir görüşme de yapılmadığını söylediğine dikkat çeken Bodnar, yine de Rusya ile Türkiye arasındaki askeri-teknik işbirliğinin Ukrayna ve diğer ülkeler için ‘oldukça rahatsız edici’ olduğunu sözlerine ekledi. Ukraynalı Büyükelçi, Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğu ile İstanbul’da imzalanan, Ukrayna tahılının taşınmasına ilişkin anlaşmanın fiilen uygulanmaya başladığının da altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220727/peskovdan-bayraktar-uretiminde-rus-turk-isbirligi-sorusuna-yanit--1059193599.html

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bayraktar, siha, vasyl bodnar, ukrayna