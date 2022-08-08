https://tr.sputniknews.com/20220808/uzmani-acikladi-sifir-otomobillere-otv-indirimi-gelecek-mi-1059652945.html

Uzmanı açıkladı: Sıfır otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?

Uzmanı açıkladı: Sıfır otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?

Ekonomist Prof. Dr. Öngel, “Hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki yapacak bir ÖTV... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T13:49+0300

2022-08-08T13:49+0300

2022-08-08T13:59+0300

özel tüketim vergisi (ötv)

ekonomi

ikinci el otomobil

indirim

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Sıfır otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) düşeceğine yönelik beklentiler 2. el piyasasını durgunlaştırdı.“2022 yılı Temmuz ayı itibari ile son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 79.60’a ulaşan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler kişileri varlıklarını korumak telaşı ile yeni yöntemler bulmaya yöneltti” diyen Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Bu yöntemlerden bazıları gayrimenkul ve arazi satın alımı yapmak ya da ‘0’ km otomobil alıp fiyatının yükselmesi sonrası 2. elde satmak şeklinde gerçekleşmekte” dedi.Son günlerde yaşanan otomobil piyasasında satışların durgunluğu ve ÖTV indirimi beklentisi hakkında konuşan Öngel, “Fakat diğer yandan TÜİK rakamları Ocak-Haziran 2022 yılında pazarın yüzde 35’e yakın yukarı yönlü bir değişim ile haberlerden farklı bir tablo olduğunu göstermekte. İkinci el piyasasında da rakamlar benzer şekilde. Söz konusu rakamlar ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür göz önüne alındığında hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki oluşturacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözükmekte. Enflasyonist etkilerde göz önüne alındığında bu şekilde harcama arttırıcı bir politika için konjonktür uygun gözükmemekte” ifadelerini kullandı.‘Altının son 1 yıldaki getirisi yüzde 100’Tasarrufların nasıl değerlendirilebileceği hakkında yorumda bulunan Öngel, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220805/otv-indirimi-beklentisi-ikinci-el-araclara-ilgiyi-dusurdu-1059547814.html

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özel tüketim vergisi (ötv), ikinci el otomobil, indirim