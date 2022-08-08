https://tr.sputniknews.com/20220808/yarim-saat-arayla-2-cinayet-isleyip-emniyetin-onunde-intihar-etti-1059676500.html
Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti
Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti
Aydın'da Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T23:29+0300
2022-08-08T23:29+0300
2022-08-08T23:29+0300
türkiye
çine
tabanca
intihar
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Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi, aynı silahla intihar etti.DHA'nın haberine göre ilk olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Gökhan Özdemir, tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü.Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelen Gökhan Özdemir, iki kişiyi tabancayla öldürdüğünü söyledikten sonra tabancayla başına ateş etti.Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.G.Ö'nün amcasının oğlu S.Ö. ile miras konusundan dolayı husumetli olduğu ve olay günü birlikte alkol aldıkları belirtildi.Ayrıca, G.Ö'nün, 2018'de Y.M'nin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla Y.M ile davalık olduğu belirtildi.
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çine
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çine, tabanca, intihar
Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti
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Aydın'da Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giden Gökhan Özdemir, aynı tabancayla intihar etti.
Aydın'ın Çine ilçesinde iki kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kişi, aynı silahla intihar etti.
DHA'nın haberine göre ilk olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Gökhan Özdemir, tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü.
Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelen Gökhan Özdemir, iki kişiyi tabancayla öldürdüğünü söyledikten sonra tabancayla başına ateş etti.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.
G.Ö'nün amcasının oğlu S.Ö. ile miras konusundan dolayı husumetli olduğu ve olay günü birlikte alkol aldıkları belirtildi.
Ayrıca, G.Ö'nün, 2018'de Y.M'nin kızına tacizde bulunduğu iddiasıyla Y.M ile davalık olduğu belirtildi.