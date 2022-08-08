https://tr.sputniknews.com/20220808/yeni-siyasi-parti-milli-sol-icislerine-basvuru-yapildi-1059650901.html

İçişleri'ne başvuru yapıldı: Yeni siyasi parti 'Milli Sol'

İçişleri'ne başvuru yapıldı: Yeni siyasi parti 'Milli Sol'

Hüseyin Alpay, Milliyetçi Sol Parti'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Alpay, Haziran 2023 seçimlerine girmeyi hedeflediklerini söyledi. 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T12:47+0300

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hüseyin alpay

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Gazeteci Hüseyin Alpay'ın genel başkanlığını yaptığı, kısa adı 'Milli Sol' olan Milliyetçi Sol Parti'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı.Rahşan Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin (DSHP) son genel başkanı olan Hüseyin Alpay, 2019 yılındaki Demokratik Sol Parti (DSP) kurultayında da genel başkan adayı olmuştu.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alpay, "Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi, Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi.Partilerinin 60 kurucu üye ile başvurusunu tamamladığını ifade eden Alpay, hâlihazırda 30 ilde hemen tabelalarını asacak durumda olduklarını ve Haziran 2023 seçimlerine girmeyi hedeflediklerini aktardı.

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hüseyin alpay