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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220808/zaporojye-bolgesinde-rusyayla-birlesme-referandumu-yapilacak-1059652674.html
Zaporojye Bölgesi'nde Rusya'yla birleşme referandumu yapılacak
Zaporojye Bölgesi'nde Rusya'yla birleşme referandumu yapılacak
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, bölgenin Rusya'yla birleşmesi konusunda referandum yapılmasını öngören kararnameyi... 08.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-08T13:43+0300
2022-08-08T14:01+0300
ukrayna krizi
rusya
referandum
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre Balitskiy, kararnameyi Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentinde düzenlenen 'Rusya'yla Birlikteyiz' adlı forumda imzaladı. Bölgenin tamamından foruma katılan 700'den fazla delege, Rusya'yla birleşme referandumunun yapılması konusundaki önergeyi el kaldırarak oybirliğiyle onayladı.Delegelerin onayı üzerine Balitskiy, kararnameyi imzalayarak Rusya'yla birleşme referandumu yapılacağını resmen ilan etti.Balitskiy'in kararnameyi imzalaması alkışlarla coşkulu bir şekilde karşılanırken forumun sonunda katılımcılar Rusya ulusal marşını okudu.Daha önce Zaporojye ve Herson bölgelerinde Rusya'yla birleşme referandumları düzenlenmesi için seçim komisyonları kurulmuştu. Zaporojye Bölgesi'ndeki referandumun ne zaman yapılacağı belirtilmezken halkın kararını vermesi için Eylül ayının ilk yarısında sandık başına gitmesi bekleniyor.
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rusya, referandum

Zaporojye Bölgesi'nde Rusya'yla birleşme referandumu yapılacak

13:43 08.08.2022 (güncellendi: 14:01 08.08.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Fotoğraf bankasına girZaporojye
Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy, bölgenin Rusya'yla birleşmesi konusunda referandum yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre Balitskiy, kararnameyi Zaporojye Bölgesi'nin Melitopol kentinde düzenlenen 'Rusya'yla Birlikteyiz' adlı forumda imzaladı.
Bölgenin tamamından foruma katılan 700'den fazla delege, Rusya'yla birleşme referandumunun yapılması konusundaki önergeyi el kaldırarak oybirliğiyle onayladı.
Delegelerin onayı üzerine Balitskiy, kararnameyi imzalayarak Rusya'yla birleşme referandumu yapılacağını resmen ilan etti.
Balitskiy'in kararnameyi imzalaması alkışlarla coşkulu bir şekilde karşılanırken forumun sonunda katılımcılar Rusya ulusal marşını okudu.
Daha önce Zaporojye ve Herson bölgelerinde Rusya'yla birleşme referandumları düzenlenmesi için seçim komisyonları kurulmuştu.
Zaporojye Bölgesi'ndeki referandumun ne zaman yapılacağı belirtilmezken halkın kararını vermesi için Eylül ayının ilk yarısında sandık başına gitmesi bekleniyor.
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