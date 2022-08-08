https://tr.sputniknews.com/20220808/zorunlu-trafik-sigortasi-icin-yeni-tarife-belli-oldu-1059665268.html

Zorunlu trafik sigortası için yeni tarife belli oldu

Zorunlu trafik sigortası için yeni tarife belli oldu

Ağustos itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4. basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 TL olacak. İstanbul'da son 2-3 yıldır hiçbir... 08.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-08T19:28+0300

2022-08-08T19:28+0300

2022-08-08T19:28+0300

türkiye

istanbul

kaza

sigorta

trafik

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Trafiğe çıkmak için gerekli olan zorunlu trafik sigortasının ağustos fiyatları belli oldu.Zorunlu trafik sigortasında yapılan düzenlemelerle birlikte Mayıs-Ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Tekrar ekstra bir artış olmazsa bu yıl resmi artış %46 civarında olacak.BloombergHT’nin aktardığına göre ağustos itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4. basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 lira olacak.Yine İstanbul'da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7'nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde indirimli en fazla 1.732 lira ödeyecek.Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre iyi sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor. İstanbul için fiyat tarifesiAraçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor, Sürücüler kazaya karıştıkça 1. basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar yedinci basamağa yükseliyor. Yedinci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor.4. basamaktan 5. basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6. basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7. basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. İkinci yıl hasarda yüzde 100 artıyor, Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.Artış oranları SEDDK tarafından yayımlanıyorTrafik sigortası tavan fiyatları ve artışı Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu ( SEDDK ) tarafından belirlenip yayınlanıyor.31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1,50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat'ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı.

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istanbul, kaza, sigorta, trafik