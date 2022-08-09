https://tr.sputniknews.com/20220809/2022-kpssde-sinav-merkezini-degistirmek-isteyenlerin-basvurulari-11-ve-12-agustosta-alinacak-1059709957.html

2022-KPSS'de sınav merkezini değiştirmek isteyenlerin başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak

2022-KPSS'de sınav merkezini değiştirmek isteyenlerin başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak

Yenilenmesine karar verilen 2022-KPSS için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler adaylar, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabilecek. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T19:03+0300

2022-08-09T19:03+0300

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türkiye

kpss

sınav

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek.

https://tr.sputniknews.com/20220805/osymden-kpss-duyurusu-sinav-tarihi-aciklandi-1059565552.html

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kpss, sınav, ösym