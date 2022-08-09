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ABD'de şiddetli rüzgar: Şemsiyeler okyanusa uçtu
ABD'de şiddetli rüzgar: Şemsiyeler okyanusa uçtu
ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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abd
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ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220710/akdenizdeki-abd-ucak-gemisinde-bulunan-bir-f-18-savas-ucagi-ruzgarin-siddetiyle-denize-dustu-1058554256.html
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abd, şemsiye, rüzgar, okyanus, delaware

ABD'de şiddetli rüzgar: Şemsiyeler okyanusa uçtu

04:21 09.08.2022
© İHAABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu.
ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu.
ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.
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