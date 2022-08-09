https://tr.sputniknews.com/20220809/abdde-siddetli-ruzgar-semsiyeler-okyanusa-uctu-1059682513.html
ABD'de şiddetli rüzgar: Şemsiyeler okyanusa uçtu
ABD'de şiddetli rüzgar: Şemsiyeler okyanusa uçtu
ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T04:21+0300
2022-08-09T04:21+0300
2022-08-09T04:21+0300
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ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220710/akdenizdeki-abd-ucak-gemisinde-bulunan-bir-f-18-savas-ucagi-ruzgarin-siddetiyle-denize-dustu-1058554256.html
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abd, şemsiye, rüzgar, okyanus, delaware
ABD'de şiddetli rüzgar: Şemsiyeler okyanusa uçtu
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ABD'nin Delaware eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Bethany Beach kasabasındaki bir sahilde onlarca şemsiye okyanusa uçtu.
ABD'nin Delaware eyaletinde yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bethany Beach kasabasında bulunan bir sahilde onlarca şemsiye rüzgarın şiddetine dayanamayarak okyanusa uçtu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çok sayıda kişinin o anlarda sahili hızla terk ettiği görüldü.