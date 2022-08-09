https://tr.sputniknews.com/20220809/afp-fransanin-tarihi-vincennes-satosuna-ruslarin-girmesi-yasaklandi-1059698282.html

AFP: Fransa'nın tarihi Vincennes Şatosu'na Rusların girmesi yasaklandı

AFP: Fransa'nın tarihi Vincennes Şatosu'na Rusların girmesi yasaklandı

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2022-08-09T14:24+0300

2022-08-09T14:24+0300

2022-08-09T14:32+0300

ukrayna krizi

fransa

rusya

ukrayna

giriş yasağı

tarihi eser

şato

rus

vatandaş

savunma bakanlığı

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Fransız haber ajansı AFP, Rusya vatandaşlarına yönelik yasağın Paris'in doğusunda 14. yüzyılda inşa edilen kraliyet sarayı Vincennes Şatosu'nda Fransa Savunma Bakanlığı'nın arşivi konumundaki Savunma Tarih Hizmetleri bulunmasından kaynaklandığını duyurdu.AFP'ye konuşan bir kaynak, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasının ardından Fransa Savunma Bakanlığı'nın tarihi bölge de dahil olmak üzere tüm askeri tesislere Rusların erişimini kısıtlayan bir iç yönerge yayımladığını söyledi.AFP, iki Rus kadının temmuz ayı sonlarında şatoya girmesine izin verilmemesi haberini takip ederek yasağı ortaya çıkardı. Kadınlardan biri, gazeteci olduğunu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 ay önce ülkesini terk ettiğini belirterek, bekçilerin pasaportlarını kontrol ettikten sonra kendilerine uyrukları nedeniyle şatoya giremeyeceklerini söylediğini aktardı.Savunma Bakanlığı kaynağı ise arşivi ziyaret etmek isteyen gazetecilerin yine de özel izin için başvurabilecekleri yönünde konuştu.AFP, kısıtlamanın, popüler turistik cazibe merkezi olan tarihi miras niteliğindeki şatonun tamamı için mi yoksa sadece arşivi barındıran kısım için mi geçerli olduğunu belirtmedi.Savunma Tarihi Hizmetleri web sitesinde, müze ziyaretçilerinin 'mevcut uluslararası bağlam ve yürürlükteki güvenlik önlemleri nedeniyle' kimlik göstermelerinin zorunlu olduğu uyarısına yer verildi.

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fransa, rusya, ukrayna, giriş yasağı, tarihi eser, şato, rus, vatandaş, savunma bakanlığı