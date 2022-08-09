https://tr.sputniknews.com/20220809/afp-fransanin-tarihi-vincennes-satosuna-ruslarin-girmesi-yasaklandi-1059698282.html
AFP: Fransa'nın tarihi Vincennes Şatosu'na Rusların girmesi yasaklandı
AFP: Fransa'nın tarihi Vincennes Şatosu'na Rusların girmesi yasaklandı
Ruslara karşı zaten cadı avı yürüten Batı'ya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tüm Rusya vatandaşlarına seyahat ambargosu çağrısı yaptığı dönemde... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T14:24+0300
2022-08-09T14:24+0300
2022-08-09T14:32+0300
ukrayna krizi
fransa
rusya
ukrayna
giriş yasağı
tarihi eser
şato
rus
vatandaş
savunma bakanlığı
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Fransız haber ajansı AFP, Rusya vatandaşlarına yönelik yasağın Paris'in doğusunda 14. yüzyılda inşa edilen kraliyet sarayı Vincennes Şatosu'nda Fransa Savunma Bakanlığı'nın arşivi konumundaki Savunma Tarih Hizmetleri bulunmasından kaynaklandığını duyurdu.AFP'ye konuşan bir kaynak, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasının ardından Fransa Savunma Bakanlığı'nın tarihi bölge de dahil olmak üzere tüm askeri tesislere Rusların erişimini kısıtlayan bir iç yönerge yayımladığını söyledi.AFP, iki Rus kadının temmuz ayı sonlarında şatoya girmesine izin verilmemesi haberini takip ederek yasağı ortaya çıkardı. Kadınlardan biri, gazeteci olduğunu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 ay önce ülkesini terk ettiğini belirterek, bekçilerin pasaportlarını kontrol ettikten sonra kendilerine uyrukları nedeniyle şatoya giremeyeceklerini söylediğini aktardı.Savunma Bakanlığı kaynağı ise arşivi ziyaret etmek isteyen gazetecilerin yine de özel izin için başvurabilecekleri yönünde konuştu.AFP, kısıtlamanın, popüler turistik cazibe merkezi olan tarihi miras niteliğindeki şatonun tamamı için mi yoksa sadece arşivi barındıran kısım için mi geçerli olduğunu belirtmedi.Savunma Tarihi Hizmetleri web sitesinde, müze ziyaretçilerinin 'mevcut uluslararası bağlam ve yürürlükteki güvenlik önlemleri nedeniyle' kimlik göstermelerinin zorunlu olduğu uyarısına yer verildi.
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fransa, rusya, ukrayna, giriş yasağı, tarihi eser, şato, rus, vatandaş, savunma bakanlığı
AFP: Fransa'nın tarihi Vincennes Şatosu'na Rusların girmesi yasaklandı
14:24 09.08.2022 (güncellendi: 14:32 09.08.2022) Abone ol
Ruslara karşı zaten cadı avı yürüten Batı'ya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tüm Rusya vatandaşlarına seyahat ambargosu çağrısı yaptığı dönemde, Fransa Savunma Bakanlığı Rusya vatandaşlarının Vincennes Şatosu'na girişini yasakladığı ortaya çıktı.
Fransız haber ajansı AFP, Rusya vatandaşlarına yönelik yasağın Paris'in doğusunda 14. yüzyılda inşa edilen kraliyet sarayı Vincennes Şatosu'nda Fransa Savunma Bakanlığı'nın arşivi konumundaki Savunma Tarih Hizmetleri bulunmasından kaynaklandığını duyurdu.
AFP'ye konuşan bir kaynak, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna operasyonunu başlatmasının ardından Fransa Savunma Bakanlığı'nın tarihi bölge de dahil olmak üzere tüm askeri tesislere Rusların erişimini kısıtlayan bir iç yönerge yayımladığını söyledi.
AFP, iki Rus kadının temmuz ayı sonlarında şatoya girmesine izin verilmemesi haberini takip ederek yasağı ortaya çıkardı. Kadınlardan biri, gazeteci olduğunu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 ay önce ülkesini terk ettiğini belirterek, bekçilerin pasaportlarını kontrol ettikten sonra kendilerine uyrukları nedeniyle şatoya giremeyeceklerini söylediğini aktardı.
Savunma Bakanlığı kaynağı ise arşivi ziyaret etmek isteyen gazetecilerin yine de özel izin için başvurabilecekleri yönünde konuştu.
AFP, kısıtlamanın, popüler turistik cazibe merkezi olan tarihi miras niteliğindeki şatonun tamamı için mi yoksa sadece arşivi barındıran kısım için mi geçerli olduğunu belirtmedi.
Savunma Tarihi Hizmetleri web sitesinde, müze ziyaretçilerinin 'mevcut uluslararası bağlam ve yürürlükteki güvenlik önlemleri nedeniyle' kimlik göstermelerinin zorunlu olduğu uyarısına yer verildi.