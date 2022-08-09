https://tr.sputniknews.com/20220809/afyonkarahisarda-kuvvetli-ruzgar-cati-uctu-araclar-hasar-gordu-1059716492.html

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, araçlar hasar gördü

Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, araçlar hasar gördü

Afyonkarahisar'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü, araçların üzerine düştü. 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T22:04+0300

2022-08-09T22:04+0300

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türkiye

afyonkarahisar

rüzgar

çatı

araç

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Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağışlar birlikte etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu.Kentte öğleden sonra görülen sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.Sahipata Mahallesi'nde Galericiler Sitesi'ndeki iki katlı binanın altında bulunan iş yerlerinin çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.Çatının galerilerin önündeki bazı araçların üzerine düşmesi sonucu hasar oluştu.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de rüzgarın hasara yol açtığı Galericiler Sitesi'nde inceleme yapacağı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220809/abdde-siddetli-ruzgar-semsiyeler-okyanusa-uctu-1059682513.html

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