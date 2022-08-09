https://tr.sputniknews.com/20220809/afyonkarahisarda-kuvvetli-ruzgar-cati-uctu-araclar-hasar-gordu-1059716492.html
Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, araçlar hasar gördü
Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, araçlar hasar gördü
Afyonkarahisar'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü, araçların üzerine düştü. 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T22:04+0300
2022-08-09T22:04+0300
2022-08-09T22:04+0300
türkiye
afyonkarahisar
rüzgar
çatı
araç
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Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağışlar birlikte etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu.Kentte öğleden sonra görülen sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.Sahipata Mahallesi'nde Galericiler Sitesi'ndeki iki katlı binanın altında bulunan iş yerlerinin çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.Çatının galerilerin önündeki bazı araçların üzerine düşmesi sonucu hasar oluştu.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de rüzgarın hasara yol açtığı Galericiler Sitesi'nde inceleme yapacağı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220809/abdde-siddetli-ruzgar-semsiyeler-okyanusa-uctu-1059682513.html
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afyonkarahisar, rüzgar, çatı, araç
Afyonkarahisar'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, araçlar hasar gördü Abone ol
Afyonkarahisar'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çatısı yerinden söküldü, araçların üzerine düştü.
Afyonkarahisar’da aniden başlayan sağanak yağışlar birlikte etkisini arttıran şiddetli rüzgar bir iş yerinin çatısını uçurdu.
Kentte öğleden sonra görülen sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Sahipata Mahallesi'nde Galericiler Sitesi'ndeki iki katlı binanın altında bulunan iş yerlerinin çatısı, rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.
© İHA / GÖKTEN CEYLAN- Rüzgarın yerinden söktüğü çatı satılmaya bekleyen traktörlerin üzerine düştü
Rüzgarın yerinden söktüğü çatı satılmaya bekleyen traktörlerin üzerine düştü
© İHA / GÖKTEN CEYLAN- Rüzgarın yerinden söktüğü çatı satılmaya bekleyen traktörlerin üzerine düştü
Rüzgarın yerinden söktüğü çatı satılmaya bekleyen traktörlerin üzerine düştü
Rüzgarın yerinden söktüğü çatı satılmaya bekleyen traktörlerin üzerine düştü
Rüzgarın yerinden söktüğü çatı satılmaya bekleyen traktörlerin üzerine düştü
Çatının galerilerin önündeki bazı araçların üzerine düşmesi sonucu hasar oluştu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de rüzgarın hasara yol açtığı Galericiler Sitesi'nde inceleme yapacağı belirtildi.