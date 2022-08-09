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AKOM’dan İstanbul için uyarı
AKOM’dan İstanbul için uyarı
AKOM, İstanbul’da bu geceden itibaren 3 gün boyunca sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı uyarısında bulundu. Yağışların yarın gün içerisinde etkisini... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T17:35+0300
2022-08-09T17:36+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı.AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.İBB'den yapılan açıklamada “Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir” denildi.AKOM “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir” uyarısında bulundu.
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AKOM’dan İstanbul için uyarı

17:35 09.08.2022 (güncellendi: 17:36 09.08.2022)
© İHAİstanbul şimşek sağanak yağış
İstanbul şimşek sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© İHA
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AKOM, İstanbul’da bu geceden itibaren 3 gün boyunca sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı uyarısında bulundu. Yağışların yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı.
AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
İBB'den yapılan açıklamada “Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir” denildi.
AKOM “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini arttırması, kuvvetli rüzgar ile beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir” uyarısında bulundu.
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