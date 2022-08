‘Almanya’da cepheleşmeyi yaz bitiminde daha sık göreceğiz, eyaletler enerji krizinden çok rahatsız’

“Ortada hayatlarına dokunmasına rağmen henüz büyük bir tartışma kopmuş değil, herkes birbirine bakıyor. Scholz’un sözcüsü dün açıkladı. 'Kışın enerji kıtlığı olsa bile bu hat kapalı kalacak' dedi. Acaba kendisi de inanıyor mu buna? Çünkü dış siyasetindeki gelişmeler çok farklı değil, söylenenle aşağıda oynanan oyun birazcık farklı. Burada her söylenene inanmak gerekmiyor. Gerhard Schröder’i partiden atamadılar. Çünkü büyük bir cepheleşmenin bir parçası. Schröder, 'bu hatları açalım, enerjisizlik bizi yere çakar' diyor. Hükümet partisinin izlediği politikanın dışında şeyler söylüyor. Ülkenin yedi yılına başbakan olarak damga vurmuş bir adam. 'Putin ile dostluğumu neden bitireyim' de dedi. Burada büyük bir cepheleşmenin sözcüleri ortaya çıkıyor. Bu cepheleşmeyi yaz bittikten sonra daha sık göreceğiz. Eyaletler açıklama yaparak, 'enerji ağı dairesinin gaz planlamalarına katılmak isteriz' dediler. Eyaletler çok rahatsız. Kuzey Ren-Vestfalya ve Bavyera’da çok ciddi sanayi üretimleri var. Bunlar ancak doğal gaz ile yapılabilir. Kömürü taşıyamıyorlar. ‘Termik santralleri devreden çıkarmıştık, yeniden almak zorundayız’ dediler ama kömürü taşıyamıyorlar. Çünkü kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Bu işler her biri diğerini tetikleyecek şekilde devam ediyor. Söylenen her şeye inanmayalım, arka planda neler yaptıklarını bilmiyoruz. Scholz, ‘Ukrayna’yı destekliyoruz, Rusya’ya yaptırımlara devam edeceğiz’, dedi. Ama gönderileceği belirtilen silahlar o kadar fazla değil. Gönderilmiyor da zaten, muhalefet bastırıyor. Söylemedikleri ama bizim tercüme edebileceğimiz şey Scholz, birçok açıdan erteliyor. Tam giremiyor, ama açıklamalar tamamen Biden hükümetinin istediği doğrultuda.”