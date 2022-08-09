‘Almanya’da cepheleşmeyi yaz bitiminde daha sık göreceğiz, eyaletler enerji krizinden çok rahatsız’

“Ana akım medyadan izlersek olayları bu en büyük tehlikedir. Ana akım medya sizi doğru yerlere yönlendirmez, siz ona eleştirel baksanız bile... Arka taraftaki gerçekten derin, aydın çözümlemelerine ulaşmanız gerekir. Eğer Türkiye ekonomisini yakından izlemek istiyorsanız ana akım medyaya değil Korkut Boratav ve sosyalistlere bakacaksınız. Bu burada da böyle. Burada (Ukrayna) yalanlar Irak’ın işgalindeki yalanların ötesinde. Ama demek ki bir başka yere doğru gidiyoruz. Buradan ben bir siyasi hareket çıkabileceğini sanıyorum. Fakat şu var. Daha geçen yıl Oskar Lafontaine, Baerbock için ‘Bu kadın eğer dışişleri bakanı olacaksa felaket olur’ demişti. Oldu. Baerbock gerçek bir şahin. Eline silah verin, Moskova’yı neredeyse kendi basacak. Bu tuhaf bir durum. Yeşiller ve SPD’nin solculukla bir ilişkisi yok ama onların üst yönetimlerinde meclis grup başkanı gibi 'barış için konuşalım' diyen adamlar var. Burada sol bir parti vardı. O yerle bir oldu. Bir dönemin 'delirmiş Ahmet Altanlı Taraf gazetesinin partisine' döndü. Delirmiş durumdalar ve o parti de yerle bir olacak zamanla. Türkiye ile ilgili yaklaşımları da çok tehlikeli. Ama arkadan başka bir şey geliyor ve muhtemelen bu bir hareket olacak. Bazı isimlere ‘komplocusunuz’ diye saldırıyorlar ama öyle değiller. Ana akım medya kaybetti, sadece propagandalardan memnun insanlar bakıyor. Erdoğan medyasının nasıl müşterileri varsa ana akım medyada, Almanya’nın müşterileri var. Buradan muhalefet ve solculuk çıkarmaya çalışan zavallı Türk gazetecilerine acıyorum. Muhakkak bu sıkışmadan bir hareket çıkar. Fransa’da Macron’un aldığı darbe, Melenchon'un yükselişi, Almanya’da da bir şeylerin deneneceğini gösteriyor. Sol partide ciddi bir erozyon var. Bu boğucu hava etkisiz kalmaz, birileri delik açmaya çalışacak.”