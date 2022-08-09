https://tr.sputniknews.com/20220809/almanyada-luks-icin-kamu-fonlarini-hortumlama-suclamasi-kamusal-yayin-kurulusu-baskani-istifa-etti-1059711432.html

Almanya'da lüks için kamu fonlarını hortumlama suçlaması: Kamusal yayın kuruluşu başkanı istifa etti

Almanya'da lüks için kamu fonlarını hortumlama suçlaması: Kamusal yayın kuruluşu başkanı istifa etti

Britanya'daki BBC gibi Almanya'da her vatandaştan zorunlu alınan ücretlerle finanse edilen kamusal yayın kuruluşları RBB'nin Direktörü ve ARD'nin Yönetim... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T20:26+0300

2022-08-09T20:26+0300

2022-08-09T20:26+0300

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Berlin Başsavcılığı, kamu fonlarını zimmetine geçirmek ve görevini kötüye kullanmakla ilgili suçlamalar üzerine istifa eden Patricia Schlesinger hakkında soruşturma açtığını doğruladı. Schlesinger hakkındaki lüks hayat için RBB fonlarını hortumlama suçlamasına evinde verdiği ziyafetlerin finansmanı ve kurumun tahsis ettiği şoför ve lüks aracı özel amaçlarla kullanımı da dahil. Buna göre sık sık önde gelen isimleri ağırladığı evindeki özel akşam yemeklerinin faturalarını RBB'ye ödeten ve ofisini 650 bin euroluk yenilemeden geçiren Schlesinger, diğer yandan RBB'de işten çıkarmalar ve program maliyetlerini azaltmakla meşguldü. Schlesinger'e yöneltilen suçlamaların bazılarıyla ilişkilendirilen RBB Yönetim Kurulu Başkanı Wolf-Dieter Wolf da istifasını sundu. Her ikisi de suçlamaları reddediyor.Temmuz 2016'dan beri RBB Direktörü, Ocak 2022'den beri ARD Yönetim Kurulu Başkanı olan Schlesinger'in ilk görevinden aldığı yıllık maaş 307 bin euroya yükseltilmişti. Alman vergi mükelleflerinin ödedikleri ücretlerle RBB'ye 415 milyondan fazla, ARD'ye 7 milyar euro yıllık finansman sağlandı. Açılımı Rundfunk Berlin-Brandenburg olan Berlin merkezli RBB, Almanya'nın ortak kamusal yayın ağı ARD'yi oluşturan 9 bölgesel yayıncıdan biri. 22 binden fazla kişinin çalıştığı ARD, dünyanın en büyük kamusal yayıncısı. RBB aynı zamanda Berlin Uluslararası Film Festivali'nin ana sponsorlarından biri.Schlesinger skandalı, Almanya dahil Avrupa'daki kamu yayıncılarının zor zamanlardan geçtiği sırada patlak verdi. Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF, finansmanları için Almanya'da her haneden alınan lisans ücretlerini bu sonbaharda hükümetle yeniden müzakere etmeye hazırlanıyor. RBB skandalı, kamu yayıncılarının bütçelerinin kesilmesinden yönetim yapılarının değişmesine ve hatta tümden kapatılmasına varan bir dizi çağrıya yol açtı.

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kamu, yayın, kuruluş, almanya, ard