https://tr.sputniknews.com/20220809/anlasmanin-detaylari-ortaya-cikti-tahil-gemileri-185-kilometrelik-tampon-bolgeyle-korunacak-1059709377.html

Anlaşmanın detayları ortaya çıktı: Tahıl gemileri, 18.5 kilometrelik tampon bölgeyle korunacak

Anlaşmanın detayları ortaya çıktı: Tahıl gemileri, 18.5 kilometrelik tampon bölgeyle korunacak

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin çıkması konusunda imzalanan anlaşmalarda gemilerin 10 deniz mili... 09.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-09T18:34+0300

2022-08-09T18:34+0300

2022-08-09T18:36+0300

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Sputnik, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmaların uygulama kılavuzuna ulaştı. Ukrayna tahılının çıkarılması için tahıl koridoru kurulmasını öngören anlaşma belgelerine göre gemiler, 18.5 kilometrelik tampon bölgeyle korunacak. Tampon bölge, gemilerle birlikte hareket edecek.Hiçbir savaş gemisi, uçağı veya İHA, Ukrayna karasularının bir bölümü hariç olmak üzere insani deniz koridorunda seyreden gemilere yanaşamayacak. İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin temsilcileri, olayların önüne geçilmesi için bu tür bilgileri kendi ordularıyla paylaşacak. Taraflar, anlaşma kapsamında yer alan ticari gemilere ya da diğer sivil gemilere ve liman tesislerine saldırıda bulunmayacak.Anlaşmanın uygulanması için Ukrayna'ya giden gemiler boş olacak ve standart varış ve çıkış prosedürlerine uyacak. Kiev, Ukrayna'ya gelecek gemiler hakkında bilgi edindikten sonra en geç 8 saat içinde bu bilgiyi Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne iletecek.Ayrıca Kiev, Türkiye'deki denetim alanına giden gemiler hakkında varış saatinden en az 24 saat önce Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne bilgi verecek.Denetimleri organize edecek olan Müşterek Koordinasyon Merkezi, denetimlerin sonuçlarını denetimler sonra en kısa sürede Kiev'e bildirecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin geminin seyrine devam etmesine izin vermemesi halinde, programın değiştirilmesi için derhal Ukrayna tarafına bildirimde bulunacak ve ilgili gemi ek denetime tabi tutulacak.

https://tr.sputniknews.com/20220722/soygu-gida-krizi-yasanmamasi-adina-istanbulda-imzaladiklari-iki-anlasmanin-iceriklerini-anlatti-1059020673.html

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