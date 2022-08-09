https://tr.sputniknews.com/20220809/asurenin-maliyeti-artti-bir-tencere-350-liraya-kaynayacak-1059702957.html
Aşurenin maliyeti arttı: Bir tencere 350 liraya kaynayacak
Aşurenin maliyeti arttı: Bir tencere 350 liraya kaynayacak
Temel aşurelik malzeme fiyatları bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandı. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-09T15:40+0300
2022-08-09T15:40+0300
2022-08-09T16:06+0300
aşure
ekonomi
maliyet
zam
buğday
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Rekoltedeki azalmalar ve yüksek üretim maliyetleri gibi nedenlerle artan kuruyemiş fiyatları, bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatlarını uçurdu. Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Birinci Başkan Yardımcısı Kaşıkcı’nın verdiği bilgiye göre, bu yıl en fazla zamlanan malzeme aşurelik buğday. Geçen yıl kilosu 6.5 TL’den satılan aşurelik buğdayın bu yıl yüzde 207 zamlanarak 20 TL’ye ulaştığını söyleyen Kaşıkcı, “Kilosu geçen yıl 25 TL olan soyulmuş fıstık, bu yıl yüzde 100 artışla 50 TL’ye çıktı. Geçen yıl kilosu 45 TL olan kayısı ise, bu yıl 130 TL’ye yükseldi. Kayısıdaki bu artışta Malatya’da yaşanan don olayının da etkili olduğu belirtiliyor” dedi.Diğer temel aşureliklerden fındık ve ceviz fiyatlarının, son bir yılda ülke genelinde ortalama 100 TL’den 180 TL’ye çıktığını belirten Kaşıkcı, badem fiyatlarının 105 TL’den 225 TL’ye, kuru üzüm fiyatlarının ise geçen yıl 25 TL iken bu yıl 40 TL’ye yükseldiğini ifade etti.Öte yandan, 2020’de bir tencere aşure 100-150 TL’ye mal olurken, geçen yıl bu tutar tarımsal kuraklık ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle 200 TL’ye yaklaşmıştı.
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aşure, maliyet, zam, buğday
Aşurenin maliyeti arttı: Bir tencere 350 liraya kaynayacak
15:40 09.08.2022 (güncellendi: 16:06 09.08.2022) Abone ol
Temel aşurelik malzeme fiyatları bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandı. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı'nın verdiği bilgiye göre, geçen yıl 200 TL'ye kaynayan bir tencere aşure bu yıl 350-400 TL'ye kaynayacak.
Rekoltedeki azalmalar ve yüksek üretim maliyetleri gibi nedenlerle artan kuruyemiş fiyatları, bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatlarını uçurdu. Sozcu.com.tr
’ye konuşan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜKSİAD) Birinci Başkan Yardımcısı Kaşıkcı’nın verdiği bilgiye göre, bu yıl en fazla zamlanan malzeme aşurelik buğday.
Geçen yıl kilosu 6.5 TL’den satılan aşurelik buğdayın bu yıl yüzde 207 zamlanarak 20 TL’ye ulaştığını söyleyen Kaşıkcı, “Kilosu geçen yıl 25 TL olan soyulmuş fıstık, bu yıl yüzde 100 artışla 50 TL’ye çıktı. Geçen yıl kilosu 45 TL olan kayısı ise, bu yıl 130 TL’ye yükseldi. Kayısıdaki bu artışta Malatya’da yaşanan don olayının da etkili olduğu belirtiliyor” dedi.
Diğer temel aşureliklerden fındık ve ceviz fiyatlarının, son bir yılda ülke genelinde ortalama 100 TL’den 180 TL’ye çıktığını belirten Kaşıkcı, badem fiyatlarının 105 TL’den 225 TL’ye, kuru üzüm fiyatlarının ise geçen yıl 25 TL iken bu yıl 40 TL’ye yükseldiğini ifade etti.
Öte yandan, 2020’de bir tencere aşure 100-150 TL’ye mal olurken, geçen yıl bu tutar tarımsal kuraklık ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle 200 TL’ye yaklaşmıştı.