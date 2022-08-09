Bakan Akar: Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi

''Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti devleti özne haline gelmiş durumda.

Biz hudutlarımızı korumak istiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Camilerimiz bombalandı Kilis'te. Yaptığımız keyfi değil, teröristlere karşı hudutlarımızı korumak. Terör koridoru parçalandı, buna müsaade etmeyeceğiz.

Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız. Pençe-Kilit Harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir. Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmesini amaçlıyoruz.''