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Bakan Akar: Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi
Bakan Akar: Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, uluslararası ortamda Türkiye'nin özne haline geldiğini söyledi. Akar ''Kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak cumhuriyet... 09.08.2022, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bakan Akar: Türkiye uluslararası ortamda özne haline geldi

10:51 09.08.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, uluslararası ortamda Türkiye'nin özne haline geldiğini söyledi. Akar ''Kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz'' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Cumhuriyet tarihimizin gerçekten en yoğun günlerini yaşıyoruz kara, deniz, hava kuvvetlerimiz olarak. Uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti devleti özne haline gelmiş durumda.
Biz hudutlarımızı korumak istiyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Camilerimiz bombalandı Kilis'te. Yaptığımız keyfi değil, teröristlere karşı hudutlarımızı korumak. Terör koridoru parçalandı, buna müsaade etmeyeceğiz.
Terör belasından milletimizi kurtarmakta kararlıyız. İnşallah bunu da yapacağız. Pençe-Kilit Harekatı olsun diğer harekatlarımız olsun hiçbiri işgal hareketi değildir. Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına dönmesini amaçlıyoruz.''
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